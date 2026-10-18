کد خبر: 1385537
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی: هم‌سویی آمریکا با روسیه یک اشتباه تاریخی خواهد بود

2 رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که قرار گرفتن رسمی آمریکا در کنار روسیه می‌تواند به شکست اوکراین منجر شود.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که هم‌سویی رسمی آمریکا با روسیه یک «اشتباه تاریخی» خواهد بود. او در گفت‌و‌گو با شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت همچنان به ترامپ اعتماد دارد و امیدوار است تصمیم‌های واشنگتن تغییر کند.

به گزارش مهر، ترامپ روز جمعه از اعمال تحریم‌های گسترده جدید علیه روسیه که کنگره تصویب کرده بود، صرف‌نظر کرد؛ اقدامی که چند روز پس از توافق او با ولادیمیر پوتین برای عرضه صد‌ها هزار تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی انجام شد.

زلنسکی همچنین گفت تبادل اطلاعاتی آمریکا با اوکراین برای مدتی متوقف شده بود و محدودیت‌هایی نیز بر استفاده کی‌یف از شبکه ماهواره‌ای استارلینک اعمال شده است. به گفته او، تبادل اطلاعات از سر گرفته شده، اما محدودیت‌ها درباره استفاده از نسخه نظامی این شبکه، موسوم به استارشیلد، همچنان ادامه دارد.

او با اشاره به احتمال هم‌سویی واشنگتن و مسکو گفت در چنین شرایطی اوکراین قادر به پیروزی یا ایستادگی نخواهد بود. زلنسکی همچنین از لغو تحریم‌های جدید علیه روسیه ابراز ناامیدی کرد و گفت قرار است روز یکشنبه با مذاکره‌کنندگان آمریکایی گفت‌و‌گو کند؛ او گفت همچنان به برگزاری دیداری در روز‌های آینده امیدوار است.

برچسب ها: زلنسکی ، ترامپ ، روسیه
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