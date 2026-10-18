کد خبر: 1385533
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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رئیس پارلمان لبنان: اسرائیل به نقض قطعنامه ۱۷۰۱ ادامه می‌دهد

3 رئیس پارلمان لبنان هشدار داد: اسرائیل همچنان به نقض قطعنامه ۱۷۰۱ ادامه می‌دهد و باید برای توقف تجاوزات آن، فشار‌های بین‌المللی تشدید شود.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان هشدار داد: اسرائیل همچنان به نقض قطعنامه ۱۷۰۱ ادامه می‌دهد و باید برای توقف تجاوزات آن، فشار‌های بین‌المللی تشدید شود.

به گزارش مهر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در عین التینه، از ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات میدانی و سیاسی لبنان و منطقه، موضع رسمی و مردمی لبنان در تأکید بر لزوم بقای نیرو‌های یونیفل و همچنین روابط دوجانبه بیروت و پاریس و راه‌های تقویت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: نقش این نیرو‌ها فراتر از ابعاد امنیتی و نظامی در برقراری صلح بین‌المللی است و شامل نقش‌آفرینی‌های انسانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در راستای تحکیم دوستی و همگرایی میان ملت‌ها می‌شود.

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد: نهاد‌های رسمی و تمامی لبنانی‌ها متحد و پایبند به ضرورت حضور نیرو‌های پاسدار صلح یونیفل هستند و نگاهشان به نقش‌آفرینی فرانسه، اروپا، جامعه بین‌الملل و کشور‌های منطقه دوخته شده تا از وقوع هرگونه خلأ ناشی از پایان مأموریت این نیروی سازمان ملل در جنوب لبنان پیش از تکمیل اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ جلوگیری شود چرا که لبنان به این قطعنامه پایبند بوده، در حالی که اسرائیل مدام در حال نقض بندبند آن است و جنگ خود علیه لبنان و اشغال بخش‌های وسیعی از جنوب این کشور را ادامه می‌دهد.

نبیه بری در پایان تأکید کرد: تمامی تلاش‌های ملی و بین‌المللی باید برای توقف تجاوزات و وادار کردن اسرائیل به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و در راس آنها قطعنامه ۱۷۰۱هماهنگ شود.

برچسب ها: نبیه بری ، لبنان ، اسرائیل
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