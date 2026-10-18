پیکر سیروس ابراهیم‌زاده حدود یک ماه پس از درگذشتش، سرانجام به ایران رسید.

جوان آنلاین: احترام برومند به دنبال پیگیری خبرنگار خبر داد، پیکر این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که ۳۰ شهریورماه از دنیا رفت، ساعتی قبل از مرز بازرگان وارد ایران شده است.

پیش‌تر قرار بود پیکر ابراهیم‌زاده برای خاکسپاری زودتر به ایران برگردانده شود ولی روند اداری امور برای بازگشت از آمریکا طولانی شد.

احترام برومند با اشاره به اینکه تاریخ مراسم تشییع و خاکسپاری این هنرمند متعاقبا اعلام خواهد شد، از طرف ناهید کبیری، همسر سیروس ابراهیم‌زاده که چند روزیست به ایران برگشته، از همراهی خانه سینما و کنسولگری ایران در استانبول قدردانی کرد.

براساس این گزارش، با رسیدن پیکر زنده یاد سیروس ابراهیم‌زاده به تهران، تدارک لازم برای خاکسپاری وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام خواهد شد.