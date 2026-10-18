آلمان: دیگر ظرفیتی برای کمک به اوکراین نداریم

جوان آنلاین: ارمین لاشت، رئیس کمیته امور خارجه بوندستاگ (پارلمان آلمان) عصر یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران صراحتا اعلام کرد: ما هر آنچه را که ممکن بود برای حمایت از اوکراین فراهم کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، این مقام ارشد آلمانی در پاسخ به اینکه ارتش آلمان یا صنعت دفاعی این کشور چه کار دیگری می‌توانند برای آماده‌سازی پدافند هوایی اوکراین برای زمستان انجام دهند، گفت: به نظر من، هیچ جایی برای مانور وجود ندارد. دولت فدرال گزینه‌های موجود خود را به پایان رسانده و هیچ ظرفیت اضافی که بتواند به سرعت برای کمک به اوکراین بسیج شود، وجود ندارد.

همچنین از این سیاستمدار آلمانی در مورد تمایل اوکراین برای استفاده از تسلیحات دوربرد در حمله به عمق خاک روسیه پرسیده شد؛ اما او پاسخ مستقیمی ارائه نکرد و در عوض، به موضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: ترامپ به شدت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواسته است که به پالایشگاه‌های نفت و تاسیسات تولید سوخت گازوئیل روسیه حمله نکند. من معتقدم که فعلا باید روی کاهش تنش تمرکز کنیم.

وی افزود: وخامت روابط با ایالات متحده می‌تواند به اوکراین آسیب برساند. بنابراین، برای کی‌یف مهم است که حمایت واشنگتن، به ویژه دسترسی به سرویس ماهواره‌ای و اطلاعاتی استارلینک را حفظ کند. با این حال، تصمیمات مربوط به اهداف حمله توسط طرف اوکراینی گرفته می‌شود. ما نمی‌توانیم در این مورد به آنها مشاوره بدهیم. من پیشتر موضع خودم را در مورد لزوم خویشتن‌داری عنوان کرده‌ام.

دونالد ترامپ روز جمعه گفت که نه او و نه ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس خدمات سامانه ارتباطات ماهواره‌ای نظامی استارشیلد را در اوکراین محدود نکرده‌اند. با این حال خبرگزاری آکسیوس روز پنجشنبه به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داده بود که خدمات استارلینک و استارشیلد در سراسر اوکراین به ظرفیت کامل بازگشته‌اند.