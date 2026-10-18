جوان آنلاین: به نقل از پلیس، پیام سردار رادان به شرح زیر است:

«برادر ارجمند، جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام، امیر سرلشکر نصیر زاده و پاسداشت خدمات ارزنده سردار ابن الرضا، در دوران تصدی سرپرستی وزارتخانه، رأی اعتماد قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جنابعالی بعنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را که بیانگر تعهد، تخصص و توانمندی شما می‌باشد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، درایت و تعهد جنابعالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متخصصان صنعت دفاعی، شاهد ارتقای توان دفاعی کشور و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی باشیم.

با اعلام آمادگی فراجا برای هرگونه همکاری و همراهی در این مسیر مقدس، دوام توفیق و سربلندی شما را در خدمت به میهن عزیز و صیانت از استقلال و امنیت کشور، ظل توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تبعیت از تدابیر و منویات حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی)، از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان»