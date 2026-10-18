کد خبر: 1385522
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
سیاست » اخبار کلی
سردار نقدی:

پدر موشک‌های ایران آماده شلیک است

3 مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اظهار اینکه دشمنان با همه تجهیزات نظامی امروز ناچار احترام به ملت ایران هستند، گفت: دشمن اگر دست از پا خطا کند و ادعای تهدید با بمب مادر را دارد، بداند که پدر موشک‌های ایرانی آماده شلیک است.

جوان آنلاین: سردار محمدرضا نقدی روز یکشنبه در رزمایش جان فداییان مازندران در ساری افزود: ندای حق طلبی و عدالت طلبی مردم ایران مرز‌های جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی به حضور پر شور و با شکوه ۲۳۱ شب مردم مبعوث شده در خیابان و میدان اشاره کرد و بیان داشت: این حضور نشانه غیرت است، دشمنان بدانند که انسانیت فروختنی نیست، امداد ایستادگی ملت ایران نشات گرفته از خون امام شهید و شهدا است.

سردار نقدی با بیان اینکه، ملت ایران بشارتی را آموختند که شرف را با هیچ جیزی عوض نمی‌کند و همواره خون خواهی امام شهید و مظلومان را فریاد می‌زند، تصریح کرد: دشمنان با همه تجهیزات نظامی امروز ناچار به احترام است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درس امروز ملت ایران ایستادگی است که دشمن را بیچاره کرده است.

نقدی با بیان اینکه لاف زدن رییس‌جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد و تهدید بمب مادر را مطرح می‌کند، خطاب به ترامپ گفت: بدان که اگر با بمب مادر تهدید می‌کنید بمب ۱۴ تنی شما اثری نداشته است و شکست خورد و فن‌آوری آن نیز تجزیه و تحلیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما پدر موشک‌های خود را آماده کرده‌ایم و دشمن دست از پا خطا کند، حمله‌اش برای شکست است و راهی برای آنان باقی نمی‌ماند.. برگ برنده امروز جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادگی است که به ملت‌های دنیا مخابره شده است.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه امروز رهروان ملت ایران در دنیا در حال گسترش است، گفت:‌ای رییس‌جمهور آمریکا بفهم که دنیا به بیداری ملت ایران دل بسته است.

وی افزود: امروز جوانان اروپایی به این نتیجه رسیدند که فتنه همه این دنیا آمریکا و شخص رییس جمهور است. قیام امروز جوانان اروپا نشانه درایت آنان است. به پیروزی خود یقین داشته باشید. دشمن ذلیل است.

وی خطاب به مردم گفت که مراقب تفرقه دشمنان باشید، دشمنان در صدد این هستند که مسوولان را سست کنند و نرمش نشان بدهند.

وی ادامه داد: یقین کنید که تنگه هرمز هرگز بدون هماهنگی مردم باز نخواهد شد. رزمندگان اسلام نیز سستی ندارند.

سردار نقدی گفت که با چنین ملت بیدار و بصیر جمهوری اسلامی ایران که نظیر ندارد، با همت مردم ولایت مدار در کنار رهبری حکیم این نهضت عالم گیر خواهد شد.

برچسب ها: سردار نقدی ، ترامپ ، موشک
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