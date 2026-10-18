وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: وزرای خارجه روسیه و کویت بر لزوم کاهش فوری تنش‌ها در منطقه خلیج فارس از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، با احترام بی قید و شرط به منافع همه کشور‌ها تاکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای در پایان دیدار سرگئی لاوروف و جراح جابر الاحمد الصباح وزرای خارجه روسیه و کویت اعلام کرد که دو طرف بر لزوم یافتن راه‌هایی برای کاهش سریع تنش‌ها در منطقه خلیج فارس تأکید کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط آمده است: وزرای خارجه روسیه و کویت اعلام کردند که هیچ جایگزینی برای حل اختلافات موجود از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، با احترام بی قید و شرط به منافع همه کشور‌های منطقه درگیر مناقشه، وجود ندارد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه در ادامه اضافه می‌کند: مسکو و کویت بر تعهد خود برای حفظ گفتگوی سیاسی فشرده و تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه متقابلا سودمند تأکید کردند.