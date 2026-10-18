تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی، با اشاره به طرح مسکن، اطهار کرد: شهرداری می‌خواهد با استفاده از دارایی‌ها، ظرفیت‌ها و اعتبار خود وارد عمل شود و شرایطی فراهم کند که مردم بی‌پناه نمانند؛ به‌گونه‌ای که افرادی که قصد خرید خانه دارند، بتوانند مسکن را با قیمت کارشناسی و واقعی، نه با قیمت‌های غیرمنطقی و بعضاً غیرواقعی امروز بازار، خریداری کنند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: همچنین افرادی که قصد اجاره‌نشینی دارند، بتوانند از الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای بهره‌مند شوند؛ به این معنا که امکان اجاره یک واحد مسکونی برای سه، چهار یا پنج سال، با شیب افزایش اجاره‌بهایی متناسب و کمتر از نرخ تورم، برای آنها فراهم باشد. این رویکرد در نهایت می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کند و بر کل بازار تأثیر مثبت بگذارد.

زاکانی تصریح کرد: این اقدام، خدمتی بزرگ است که ان‌شاءالله با ساماندهی و اجرای آن در شهر‌های مختلف کشور و فراهم کردن امکان استقرار این الگو در سکونتگاه‌های گوناگون، می‌توان یک بازار جدید و فرصت تازه‌ای در حوزه مسکن ایجاد کرد.

مشارکت خیرین و توسعه مسکن اجتماعی در محلات

وی افزود: البته ما در گفت‌و‌گو با امنای محلات، به ظرفیت دیگری نیز اشاره کرده‌ایم. اگر خیرینی وارد میدان شوند، می‌توانیم زمینه و امکانات لازم را برای ساخت مسکن توسط آنها فراهم کنیم تا در مقابل، واحد‌های ساخته‌شده در اختیار اقشار هدف و گروه‌های نیازمند مسکن قرار گیرد.

وی گفت: برای مثال، دیروز شنیدم یکی از عزیزان اعلام کرده بود که اگر زمین در اختیارش قرار گیرد، با هزینه شخصی خود ۱۲۰ واحد مسکونی می‌سازد و آنها را برای استفاده افرادی که در شهر به مسکن اجتماعی نیاز دارند، وقف می‌کند.

زاکانی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ما می‌خواهیم به مردم تکیه کنیم و همه اقدامات خود را با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و بر مبنای مدیریت مشارکتی پیش ببریم. این رویکرد، اقدامی جدید و نوآورانه است که ان‌شاءالله مراحل اجرایی آن نیز در حال پیگیری است.

ظرفیت زمین‌ها و چشم‌انداز اجرای طرح

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۱۱ قطعه زمین بزرگ در ۱۸ منطقه شهر قرار دارد؛ هرچند چهار منطقه از این قطعات برخوردار نیستند.

زاکانی ادامه داد: این طرح، پروژه‌ای بزرگ با ظرفیت ایجاد حدود ۲۵۶ هزار واحد مسکونی است؛ عددی قابل‌توجه که می‌تواند نقش مهمی در تأمین مسکن ایفا کند. این ظرفیت در شرایطی مطرح می‌شود که ممکن است در همین محدوده جغرافیایی، حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی یا اندکی بیشتر وجود داشته باشد.

وی گفت:بنابراین، اجرای این طرح باید به‌صورت گام‌به‌گام پیش برود. البته اهمیت آن تنها به تأمین مسکن محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به ارتقای کیفیت محلات و بهبود شرایط زندگی ساکنان نیز کمک کند.

بازآفرینی محلات با مشارکت مردم؛ نمونه محله هرندی

وی خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های این رویکرد، محدوده‌ای حدود ۲۳ هکتاری در محله هرندی است. زمین‌های این محدوده عمدتاً متعلق به مردم است و شهرداری مالک همه آنها نیست؛ بااین‌حال، شهرداری در این محدوده زمینی در اختیار داشت و کار را از همان نقطه آغاز کرد.

وی گفت: در این پروژه، ابتدا کل محدوده محله طراحی شد؛ الگویی مشابه آنچه در اسلام‌آباد دنبال شد. سپس مجوز‌های لازم برای طرح موضعی از کمیسیون ماده ۵ اخذ شد و پس از آن، اجرای طرح در پلاک متعلق به شهرداری آغاز شد.

زاگانی افزود: با اطلاع مردم از اینکه قرار است چنین اتفاقی در محله آنها رخ دهد، تعدادی از ساکنان برای مشارکت اعلام آمادگی کردند و خواستار آن شدند که قطعات زمین خود را نیز در این طرح به اشتراک بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: این استقبال نشان می‌دهد که اعتماد مردم به مدیریت شهری و شهرداری می‌تواند زمینه‌ساز اجرای چنین پروژه‌هایی باشد. مردم زمانی که زمین خود را وارد یک طرح مشارکتی می‌کنند، باید اطمینان داشته باشند که زمین آنها پس از اجرای پروژه، با ارزش افزوده مناسب به آنها بازمی‌گردد. چنین اعتمادی، امکان مشارکت گسترده‌تر مردم و پیشبرد مؤثر پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

شکل‌گیری الگو‌های جدید مشارکت در نوسازی شهری

وی افزود: در کنار این الگو، مدل دیگری نیز در حال پیگیری است؛ مدلی که در آن، مردم، مالکان زمین، نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف در کنار شهرداری قرار می‌گیرند. در این چارچوب، شهرداری تلاش می‌کند میان ساکنان، مالکان و نهاد‌های صاحب زمین ارتباط برقرار کند تا با تشکیل یک شرکت پروژه، زمینه مشارکت همه طرف‌ها فراهم شود.

زاکانی ادامه داد: در این الگو، شهرداری نیز مشارکت می‌کند، طراحی نوینی انجام می‌شود و سازنده وارد پروژه خواهد شد. به این ترتیب، یک ساختار مشارکتی چهاروجهی شکل می‌گیرد که می‌تواند ظرفیت‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهد.

وی افزود: در پروژه اسلام‌آباد نیز ابتدا الگویی سه‌وجهی دنبال می‌شد که در ادامه، به‌نوعی به الگویی چهاروجهی تبدیل شد؛ زیرا بخشی از زمین‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان بود. شهرداری با این بنیاد وارد مذاکره و توافق شد، بخشی از زمین‌ها را به مجموعه خود منتقل کرد و سپس آن را در قالب طرح مشارکتی با مردم به اشتراک گذاشت.

زاکانی گفت: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با طراحی مدل‌های متنوع مشارکت، ظرفیت‌های مردمی، نهادی و مدیریتی را در کنار یکدیگر قرار داد و زمینه اجرای پروژه‌های مؤثرتر را فراهم کرد.

ایجاد گشایش در محلات تحت فشار

وی گفت؛ هدف نهایی این رویکرد‌ها آن است که در محلاتی که مردم با فشار‌های اقتصادی، مشکلات سکونتی و دشواری‌های زندگی مواجه‌اند، گشایش ایجاد شود.

شهردار تهران ادامه داد: با تکیه بر دارایی‌ها و ظرفیت‌های شهرداری، مشارکت مردم، همراهی خیرین، همکاری نهاد‌های مختلف و استفاده از مدل‌های نوین تأمین و ساخت مسکن، می‌توان علاوه بر افزایش ظرفیت مسکن اجتماعی، به بهبود کیفیت محلات، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای زندگی شهروندان کمک کرد.

وی گفت: در واقع، تلاش ما این است که با اتکا به مردم و از طریق مدیریت مشارکتی، زمینه‌ای فراهم کنیم تا حتی در محلاتی که ساکنان آنها بیش از دیگران در معرض فشار و سختی قرار دارند، امکان بهبود شرایط سکونت و دسترسی به مسکن مناسب فراهم شود.