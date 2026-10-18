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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مصر: خواستار ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا هستیم

6 وزیر امور خارجه مصر در گفت‌و‌گو با همتای پاکستانی خود بر مخالفت قاهره با هرگونه تعرض به امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس تأکید کرد و خواستار ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران برای مهار تنش‌های منطقه‌ای شد.

جوان آنلاین: به نقل از الیوم السابع، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، آخرین تحولات منطقه و راهکار‌های تقویت هماهنگی دوجانبه برای کاهش تنش‌ها را بررسی کرد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر در این باره گفت: دو طرف در این گفت‌وگوی تلفنی درباره تشدید تنش‌های نظامی در منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران و بازگرداندن آرامش بحث و تبادل نظر کردند.

عبدالعاطی با تأکید بر مواضع ثابت مصر در حمایت از امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس تصریح کرد، امنیت این کشور‌ها بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی مصر است. وی همچنین با استفاده از تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا تشدید تنش مخالفت کرد.

وزیران امور خارجه مصر و پاکستان همچنین بر لزوم تداوم تلاش‌های دیپلماتیک، افزایش هماهنگی در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای و بازگشت به مسیر گفت‌و‌گو و مذاکرات میان آمریکا و ایران تأکید کردند.

دو طرف در پایان، تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی نزدیک میان قاهره و اسلام‌آباد را برای حمایت از تلاش‌های کاهش تنش و فراهم‌کردن زمینه بازگشت ثبات به منطقه ضروری دانستند.

برچسب ها: مصر ، ایران ، آمریکا
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