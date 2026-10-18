کد خبر: 1385504
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

یونیسف: ۶۰ هزار کودک در غزه یک یا هر دو والدین خود را از دست داده‌اند

یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود ۶۰ هزار کودک در نوار غزه در جریان جنگ، پدر یا مادر یا هر دوی آنها را از دست داده‌اند و حدود ۸۰۰ هزار کودک همچنان آواره هستند.

جوان آنلاین: ریکاردو پرز، مسئول ارتباطات و معاون سخنگوی یونیسف در نشست خبری در ژنو نسبت به ادامه پیامدهای انسانی و روانی جنگ بر کودکان غزه به‌ ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد.

وی گفت حدود ۸۰۰ هزار کودک همچنان آواره‌اند و بیشتر آنها در چادرها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده و ناایمن زندگی می‌کنند. به گفته او، تقریباً همه کودکان غزه برای بازیابی سلامت روان خود به نوعی حمایت روانی نیاز دارند.

این مقام یونیسف افزود از زمان اعلام آتش‌بس در بیش از یک سال پیش، بیش از ۳۴۰ کودک در غزه شهید و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند. شرایط دشوار زندگی، کمبود خدمات فاضلاب و ازدحام در مناطق اسکان آوارگان نیز خطرات بیشتری برای کودکان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

با این حال، پرز گفت آتش‌بس زمینه افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای تجاری به غزه را فراهم کرده و به بهبود امنیت غذایی کمک کرده است. همچنین بیش از ۵۶۰ هزار کودک به آموزش بازگشته‌اند؛ از جمله کودکانی که در بیش از ۲۰۰ مرکز آموزشی مورد حمایت یونیسف درس می‌خوانند.

وی با هشدار درباره وضعیت وخیم شبکه فاضلاب اعلام کرد هر شش تصفیه‌خانه فاضلاب غزه همچنان از کار افتاده‌اند و بخش عمده فاضلاب تصفیه‌نشده مستقیماً به دریا تخلیه می‌شود.

این مقام سازمان ملل همچنین درباره احتمال سرریز شدن حوضچه جمع‌آوری آب‌های باران در منطقه شیخ رضوان با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد. به گفته او، در صورت ورود آب‌های آلوده به مناطق مسکونی، سلامت ساکنان به خطر می‌افتد؛ این در حالی است که تجهیزات لازم برای تخلیه آب اجازه ورود نیافته‌اند.

پرز از همه طرف‌ها خواست به آتش‌بس و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشند و تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا کنند. وی تأکید کرد بهبود وضعیت کودکان غزه مستلزم تأمین سرپناه مناسب، خدمات درمانی، آموزش و فضاهای امن برای بازی است تا آنها بتوانند به زندگی عادی بازگردند.

برچسب ها: یونیسف ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

نوستالژی آر‌پی‌جی!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار