جوان آنلاین: حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در هشتمین نشست جهاد تبیین که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر و شکست محاسباتی دشمنان در برابر جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پس از آنکه در حوزه نظامی شکست را پذیرفتند و فکر می‌کردند مقاومت ملت ایران پایین آمده است، تصور می‌کردند می‌توانند در یک جنگ سه‌روزه یا شش‌هفته‌ای ملت ما را به تسلیم بکشانند.

وی افزود: در اسناد مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمده است که سیستم‌های اطلاعاتی‌شان پیش‌بینی کرده بودند اگر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به شهادت برسند، فرماندهان و لایه دوم فرماندهی هدف قرار گیرند و زیرساخت‌های دفاعی منهدم شوند، ظرف سه روز حکمرانی در ایران به هم ریخته، دچار اختلال شده و نظم عمومی از دست می‌رود تا ایران پای میز مذاکره بیاید. برآوردشان این بود که اگر کار در سه روز به نتیجه نرسد، تاب‌آوری ایران در یک جنگ شش‌هفته‌ای به پایان می‌رسد؛ ذخایر مهمات و موشک‌ها تمام می‌شود، وضعیت اقتصادی به هم می‌خورد و فشارهای امنیتی داخلی به وجود می‌آید تا در فاز دوم، کشور با دست خالی وارد مذاکره شده و تسلیم شود.

طائب با تاکید بر اینکه این برآوردها کاملا غلط از آب درآمد، تصریح کرد: ملت و نیروهای مسلح ما سست نشدند و ایستادگی کردند. آمریکایی‌ها فهمیدند که برآوردشان اشتباه بوده است. همان‌طور که جنگ آن‌ها برای یک دوره شش‌هفته‌ای برنامه‌ریزی شده بود، ذخایر مهمات، تاب‌آوری پدافند و موشک‌های «تاد» آن‌ها نیز روبه‌اتمام بود. اگر یادتون باشد، در روزهای نخست، سپاه پاسداران برای عبور از پنج لایه پدافندی و نشاندن موشک در سرزمین‌های اشغالی، به یک برنامه حجیم و طراحی پیچیده با استفاده از انواع موشک‌ها و پهپادها نیاز داشت تا تعدادی از آن‌ها به زمین بنشیند؛ اما در روزهای آخر وضعیت تغییر کرد و حجم استفاده ما از موشک‌ها نشان داد که موشک‌های شلیک‌شده مستقیماً به هدف اصابت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این بدان معنا بود که تاب‌آوری نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از بین رفته بود، در حالی که آن‌ها برآورد اشتباهی از تاب‌آوری دفاعی ما داشتند. به همین دلیل، کشورهای اروپایی و منطقه‌ای را واسطه کردند تا وارد آتش‌بس شوند. برآوردشان این بود که با ورود به آتش‌بس و بازگشت زندگی به روال عادی، جمهوری اسلامی برای حفظ این شرایط در مذاکرات تن به تسلیم داده و به یک تفاهم‌نامه می‌رسد؛ اما در همان تفاهم‌نامه احساس کردند که تاب‌آوری اجرای آن را ندارند.

وی با اشاره به یکی از بندهای این تفاهم‌نامه مبنی بر مدیریت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران، گفت: هفته دوم این توافق اجرا شد، اما در هفته سوم به این نتیجه رسیدند که اگر این روند ادامه یابد، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تثبیت خواهد شد؛ لذا بازی را به هم زدند. ابتدا خواستند مسیر دیگری باز کنند که کشتی‌های جنگی‌شان به سرعت عبور کند، اما مورد اصابت قرار گرفتند و مجبور به عقب‌نشینی شدند. سپس گفتند از طریق آسمان و با هلیکوپترها کشتی‌ها را عبور می‌دهند که در آن هم موفق نشدند. مجدداً جنگ دیگری در عرصه دریایی و سپس زمینی راه انداختند که در عرصه زمینی نیز مجبور به عقب‌نشینی شدند.

طائب خاطرنشان کرد: امروز کار به جایی رسیده است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها راهبرد خود را عوض کرده و از جنگ تمام‌عیار مستقیم به سمت گروه‌های نیابتی، پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و ناامن‌سازی روی آورده‌اند و جنگ جدیدی را از این طریق به ملت ما آغاز کرده‌اند.

تنگه هرمز؛ ابزار تنظیم‌کننده توازن قوا و تاب‌آوری

طائب با تاکید بر اینکه امروز رقابت، رقابت تاب‌آوری میان ما با آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها است، افزود: آن‌ها جمهوری اسلامی را محاصره و تحریم کردند و گفتند با تحریم و فشارهایی که می‌گذاریم، اقتصاد ایران ضعیف می‌شود؛ اما غافل از اینکه امروز تنگه هرمز به یک ابزار تنظیم‌کننده توازن قوا در حوزه تاب‌آوری تبدیل شده است. اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با تحریم و محاصره می‌توانند ملت ما را تضعیف کنند، امروز بسته نگه داشتن تنگه هرمز به تنظیم‌کننده اقتصاد جهان بدل شده است.

وی تصریح کرد: آن‌ها تمام تلاششان را کردند و گفتند ایران دیگر نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارد و ناوهایشان را به منطقه آوردند؛ اما امروز حاضر نیستند آمار مراجعات سربازانشان در کشتی‌ها و پایگاه‌ها به پزشکان روانشناس را اعلام کنند. حجم روانشناسانی که دارند به پایگاه‌ها و ناوهای خود می‌آورند بالاست؛ چرا؟ چون این نیروهایی که به منطقه آورده‌اند خسته شده‌اند. در جنگ سال ۲۰۰۱، آمریکایی‌ها مجبور شدند دو سوم نیروی خود را بیاورند و در منطقه بچرخانند؛ خروجی‌اش چه شد؟ ۸ تریلیون دلار در آن جنگ هزینه کردند، اما خروجی چه شد؟ در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ وارد افغانستان و عراق شدند، اما در سال ۲۰۲۵ مجبور شدند با کلی خسارت مادی و فرسایش نیروی انسانی، جمع کرده و بیرون بروند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آمریکایی‌ها گفتند در جنگ با ایران، تجربه افغانستان و عراق را رعایت می‌کنیم و از طریق نبرد هوایی و دریایی، جمهوری اسلامی را به تسلیم می‌کشانیم. تمام قماشان را آوردند؛ بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما در منطقه مستقر کردند و در روزهای جنگی پرواز انجام می‌دادند و روزانه بیش از هزار تن بمب می‌ریختند؛ اما به کجا رسیدند؟ امروز مجبور شده‌اند با احتیاط به گزاره جنگ نظامی توسل پیدا کنند.

وی با اشاره به پیامدهای داخلی جنگ برای ایالات متحده خاطرنشان کرد: چرا جنگ نظامی، عقبه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را به مخاطره انداخته است؟ امروز مردم آمریکا در شهرها سوال می‌کنند و تظاهرات راه می‌اندازند که چرا بچه‌های ما را برداشته و برده‌اید وارد جنگ کرده‌اید؟ دیشب در نظرسنجی خود آمریکایی‌ها، ۷۰ درصد مردم اعلام کردند که جنگ با ایران برای ما ارزش و فایده‌ای نداشت.

طائب با اشاره به تبعات جنگ اقتصادی بر زندگی شهروندان آمریکایی گفت: در حوزه جنگ اقتصادی می‌گفتند رفتید اقتصاد ایران را به هم بریزید، اما اقتصاد خودِ ما به هم ریخته است؛ امروز در ایالات مختلف، فاصله دیدار خانواده‌ها با فرزندانشان طولانی‌تر شده، قیمت گازوئیل افزایش یافته، هزینه حمل‌ونقل بالا رفته و هزینه زندگی افزایش پیدا کرده است و این همان کاهش تاب‌آوری مردم آمریکا در برابر این سیاست‌ها است.