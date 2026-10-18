سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد که همواره به دنبال ارائه بهترین نمایش در زمین مسابقه بوده و هیچ‌گاه به ضد فوتبال و وقت‌کشی اعتقادی نداشته است.

جوان آنلاین:سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل گل‌گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر اظهار داشت: فردا بازی مهمی مقابل گل‌گهر داریم. این تیم دونده و پرتلاش است و امیدوارم بتوانیم منظم و خوب بازی کنیم و با احترام به حریف، گل‌گهر را شکست دهیم و هواداران خود را خوشحال کنیم.

وی ادامه داد: من هیچ کدورتی با مهدی رحمتی ندارم و همیشه برای او و تیمش آرزوی موفقیت کرده‌ام. رحمتی در این چند سال نشان داده است که مربی آینده‌داری است. موضوعی که به آن فکر می‌کنم، این است که رحمتی چه در شمس‌آذر و چه در خیبر مقابل تیم‌های بزرگ نتایج خوبی گرفته است. این مسئله هم برای ما خطرناک است و هم اهمیت زیادی دارد و باید حواسمان به آن باشد.

سرمربی استقلال درباره وضعیت مصدومان این تیم گفت: پیش از بازی با الغرافه، یاسر آسانی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم و پس از آن مسابقه نیز چند بازیکن دیگر مصدوم شدند، اما اکنون با تلاش همه، شرایط بهتری داریم و مصدوم جدی به آن صورت نداریم. شاید برای احتیاط، به یکی از بازیکنان کمتر بازی بدهم، اما سایر نفرات را در اختیار داریم.

بختیاری‌زاده در خصوص عملکرد بازیکنان خط حمله و وینگرهای استقلال تصریح کرد: از بازیکنان خط حمله و وینگرها رضایت دارم، زیرا تمام تلاش خود را برای گلزنی انجام می‌دهند. اگر تیم ما گل دریافت می‌کند، مسئولیت آن فقط بر عهده خط دفاعی و دروازه‌بان نیست. باور من به فوتبال این است که همه بازیکنان باید تیم حریف را تحت فشار قرار دهند و همگی به ساختار دفاعی تیم احترام بگذارند. قبول دارم که موقعیت خلق می‌کنیم، اما باید دقت بیشتری داشته باشیم. مهاجمان و وینگرهای ما در هر بازی برای گلزنی تلاش می‌کنند و باید در ضربات آخر دقت بیشتری به خرج دهند. با این حال، از عملکرد آنها رضایت دارم.

وی درباره وابستگی استقلال به یاسر آسانی و نقش سایر بازیکنان افزود: ما در پست‌های مختلف ستاره‌های زیادی داریم و امسال کمترین گل خورده را ثبت کرده‌ایم، اما آسانی چشم‌نواز بازی می‌کند و در نگاه هواداران و رسانه‌ها بیشتر دیده می‌شود که این موضوع هم خوب است. برای من، رفتار بازیکنان با یکدیگر اهمیت زیادی دارد. آنها یکدل و همدل هستند و برای هم تلاش می‌کنند. استقلال متکی به یک بازیکن نیست و وقتی یک ستاره در ترکیب حضور ندارد، باید به تیم فرصت داد تا مشخص شود آیا همچنان می‌تواند همان کیفیت را ارائه دهد یا خیر. هم یاسر آسانی و هم سایر بازیکنان عملکرد بسیار خوبی دارند. مهران احمدی و بازیکنانی مانند مهدی قایدی نیز از جمله نفراتی هستند که به دنبال فرصتی برای استفاده از توانایی‌های آنها هستم.

سرمربی استقلال در واکنش به موضوع تمارض و وقت‌کشی در فوتبال اظهار داشت: من هیچ‌وقت به بازیکنم نمی‌گویم که عمداً خودش را به زمین بیندازد، اما وقتی بازیکن حریف اشتباه می‌کند، باید از آن استفاده کرد. من اصلاً به دنبال ضد فوتبال و وقت‌کشی نبوده‌ام و اجازه چنین کارهایی را به بازیکنانم نمی‌دهم.

بختیاری‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در فوتبال گفت: فوتبال می‌تواند وسیله مهمی برای انسان واقعی بودن باشد. باید رقابتی درست و سالم داشته باشیم. برای من لذتی ندارد که تیم گل‌گهر پس از سفری دشوار برای حضور در رقابت‌های آسیایی، تحت فشار قرار بگیرد. مهم‌ترین وظیفه ما این است که بهترین نمایش را ارائه دهیم و نباید رفتار غیرحرفه‌ای داشته باشیم. من چنین کارهایی را نمی‌پسندم.

وی ادامه داد: نباید همه مرزها و اصول را کنار بگذاریم، زیرا این مسائل بر بازیکنان پایه نیز تأثیر می‌گذارد. باید از تیم‌های بزرگ آسیا درس بگیریم. دو باشگاه السد قطر و الغرافه پس از پایان بازی از ما شکایتی نکردند و این رفتارها درست است، نه اینکه بخواهیم علیه کشورمان عمل کنیم.

سرمربی استقلال در پایان درباره استفاده از بازیکنان جوان در تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: خود امیر قلعه‌نویی بهتر می‌تواند در این زمینه قضاوت کند، اما فوتبال ملی ما ظرفیت بیشتری برای استفاده از بازیکنان جوان دارد.