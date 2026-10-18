پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران برای مردم آمریکا

افزایش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا علیه ایران، هزینه تولید و جابه جایی کالاها را بالا برده و نگرانی ها درباره افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سایر محصولات را تشدید کرده است؛ در حالی که بخشی از شرکت ها تاکنون هزینه های اضافی را جذب کرده اند، کارشناسان هشدار می دهند تداوم گرانی انرژی می تواند فشار بیشتری بر مصرف کنندگان آمریکایی وارد کند.

جوان آنلاین: بیش از هفت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، افزایش شدید قیمت سوخت، هزینه رانندگی، سفرهای هوایی و حمل کالا را بالا برده و فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را در آستانه انتخابات میان دوره ای تشدید کرده است.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، برآورد کرده است که جنگ تاکنون نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته است؛ شامل هزار و ۱۰۰ دلار افزایش هزینه انرژی، ۵۴۰ دلار افزایش هزینه ناشی از نرخ بهره و ۳۶۰ دلار هزینه نظامی. به گفته او، هزینه انرژی با قیمت های فعلی سوخت هر هفته ۵۰ دلار دیگر افزایش می یابد.

افزایش قیمت سوخت و بلیت هواپیما

براساس اعلام انجمن خودرو آمریکا، پیش از جنگ میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی ۲.۹۸ دلار و گازوئیل ۳.۷۶ دلار بود. روز جمعه، قیمت بنزین به ۴.۳۳ دلار رسید که ۴۵ درصد بیشتر از سطح پیش از جنگ است. قیمت گازوئیل نیز با افزایش ۶۸ درصدی به ۶.۳۳ دلار رسید. گرانی گازوئیل هزینه جابه جایی کالاها را بالا می برد و به تورم دامن می زند.

قیمت سوخت هواپیما نیز از ۹۹ دلار در هر بشکه پیش از جنگ به ۲۰۹ دلار در آوریل افزایش یافت و در سپتامبر به نزدیک ۱۹۵ دلار رسید. شرکت های هواپیمایی در واکنش به افزایش هزینه ها، قیمت بلیت و هزینه های جانبی را بالا برده و برخی پروازها را حذف کرده اند. قیمت بلیت هواپیما در سپتامبر حدود ۲۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

فشار بر قیمت مواد غذایی و کالاها

وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری را از ۱.۷ به ۲.۴ درصد افزایش داده است. افزایش هزینه سوخت، کود، نگهداری در سردخانه و حمل ونقل از عوامل فشار بر قیمت هاست. با این حال، مشخص نیست چه میزان از افزایش قیمت مواد غذایی مستقیما به جنگ مربوط می شود؛ زیرا تعرفه ها، شرایط آب وهوایی و هزینه نیروی کار نیز تأثیرگذارند.

قیمت مواد غذایی در سپتامبر حدود ۲۲ درصد بیشتر از پنج سال قبل بود. کارشناسان هشدار داده اند میوه ها و سبزیجات تازه ممکن است به دلیل هزینه های حمل ونقل و نگهداری سریع تر گران شوند.

همچنین هزینه خدمات حمل ونقل و انبارداری کالاهای مورد استفاده شرکت ها در سپتامبر نسبت به سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش یافت. شرکت های حمل ونقل نیز هزینه اضافی سوخت دریافت می کنند. کارشناسان هشدار می دهند که حتی در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش تقاضای تعطیلات پایان سال و محدودیت ظرفیت حمل کالا ممکن است هزینه ارسال محموله ها را بالا نگه دارد.