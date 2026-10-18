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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
سیاست » اخبار کلی

قائم‌پناه: امنیت غذایی از مولفه‌های تاب‌آوری و اقتدار کشور است

ق معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امنیت غذایی یکی از مولفه‌های امنیت ملی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتدار کشور است، گفت: هر گامی که برای پایداری تولید، ارتقای بهره‌وری و اطمینان از دسترسی مردم به غذای سالم و باکیفیت برداشته شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری و آرامش امروز و استقلال فردای ایران عزیز ماست.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع دستی گفت: این نمایشگاه، فراتر از معرفی محصولات و فناوری‌هاست؛ جلوه‌ای از توان ملی، دانش فنی و اراده فعالان صنعت دام و طیور برای ساختن آینده‌ای مطمئن‌تر است.

به گزارش ایرنا، وی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت غذایی یکی از مولفه‌های امنیت ملی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتدار کشور است، گفت: هر گامی که برای پایداری تولید، ارتقای بهره‌وری و اطمینان از دسترسی مردم به غذای سالم و باکیفیت برداشته شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری و آرامش امروز و استقلال فردای ایران عزیز ماست.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: صنعت دام و طیور با میزان تولیداتی بالغ بر ۱۹ میلیون تن انواع محصولات، از شیر و گوشت تا تخم‌مرغ و عسل، نه‌تنها تأمین‌کننده پروتئین مورد نیاز جامعه است، بلکه به دلیل ارزش افزوده بالای صادرات و ارزآوری، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی و اشتغال‌زایی جوامع روستایی، عشایری و شهری دارد.

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات لبنی دنیاست

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: ایران با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن شیر خام ۳.۲ میلیون تن گوشت مرغ ۱.۱۴ میلیون تن تخم مرغ و ۹۵۰ هزار تن گوشت و گوشت قرمز و ۱۲۶ هزار تن عسل در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دامی دنیا قرار دارد.

قائم‌پناه یادآور شد: این میزان تولید برای ایران که قبل از پیروزی انقلاب از جمله وارد کنندگان محصولات لبنی منطقه بود و هر ساله بخشی از لبنیات مورد نیاز مردم از قبیل پنیر و کره از خارج وارد می‌شد، موجب افتخار است.

وی تاکید کرد: امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه دیده می‌شود، که حاصل زحمات و تلاش شما دام‌پروران عزیز است.

دشمن گمان نمی‌کرد زیر آتش موشک، چرخه تولید کشور فعال بماند

قائم‌پناه یادآور شد: استمرار و پایداری در فرایند تولید محصولات دامی در جریان دو جنگ اخیر که کشور را با دشواری‌ها و چالش‌های متعددی رورو کرد، شایسته قدردانی و ستایش است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: واقعیت این است که دشمن تصور نمی‌کرد با وجود این جنگ و موشک‌باران‌ها بتوانیم چرخه تولیدات را سرپا و فعال نگه داریم؛ ازاین‌رو بار دیگر از تلاش‌های تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

وی اضافه کرد: در جریان این دو جنگ تحمیلی اخیر، وزارت جهاد کشاورزی نیز اقدامات بنیادینی را برای حفظ و صیانت از زیرساخت‌های تولید انجام داد؛ از جمله این اقدامات می‌توان به پایش مستمر روند تولید محصولات دامی، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی لازم برای تسهیل فعالیت واحدها، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و نیز واردات نهاده‌های دامی و هسته‌های نژادی اشاره کرد.

برچسب ها: امنیت غذایی ، دولت چهاردهم ، جنگ ایران و آمریکا
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