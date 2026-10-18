کد خبر: 1385486
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

۶۰ درصد تاکسی‌های تهران فرسوده است

ق رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به فرسودگی بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌های پایتخت، بر ضرورت تخصیص منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به رانندگان تاکسی و اصلاح سازوکار واگذاری خودروهای برقی و ون‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: سید جعفر تشکری هاشمی امروز در جریان چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی و با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌ها فرسوده هستند گفت: امروزه تاکسی‌های بسیار فرسوده‌ای در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که عمر مفید آن‌ها به پایان رسیده و این خودروها ایمنی پایین و آلایندگی بالایی دارند و کیفیت مناسبی ارائه نمی‌کنند.

وی افزود: متأسفانه قیمت خودروها بدون هیچ‌گونه مهاری در حال افزایش است در ابتدای دوره شورا، قیمت خودروی سمند ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون به حدود ۲ میلیارد تومان رسیده است.

تشکری هاشمی ادامه داد: اگر قرار باشد خودروی سمند با این قیمت در اختیار رانندگان تاکسی قرار گیرد، کرایه‌ها باید تا چه میزان افزایش یابد تا رانندگان بتوانند اقساط و هزینه‌های استهلاک خودرو را تأمین کنند؟ ما هر سال با ملاحظات و محدودیت‌های متعدد، کرایه‌ها را ۴۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ این در حالی است که تمامی هزینه‌های رانندگان تاکسی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و معیشت این افراد با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی تأکید کرد: لازم است به‌صورت ویژه در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم و در متمم بودجه، منابع مالی موردنیاز برای اختصاص تسهیلات به رانندگان تاکسی را پیش‌بینی کنیم. همچنین باید نرخ کرایه تاکسی‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که ضمن تناسب با هزینه‌های رانندگان، برای شهروندان نیز قابل‌قبول باشد.


تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت واگذاری خودروهای برقی اظهار کرد: خودروهای برقی با قیمتی کمتر از خودروی سمند عرضه می‌شوند که این موضوع متأثر از مصوبه شورا مبنی بر واگذاری خودروها به قیمت تمام‌شده است اگر قرار باشد قیمت این خودروها بر اساس نرخ روز دلار محاسبه شود، بهای آن‌ها باید به ۷ میلیارد تومان برسد؛ اما در صورت خرید بر مبنای نرخ دلار در زمان مربوطه، قیمت آن‌ها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی با انتقاد از روند واگذاری تاکسی‌های برقی گفت: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، تاکسی‌های برقی را از چرخه خدمت‌رسانی خارج کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برچسب تاکسی از روی این خودروها برداشته شده و آن‌ها به‌صورت اختصاصی و شخصی استفاده می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین با انتقاد از روند واگذاری ون‌ها اظهار کرد: با وجود گذشت پنج سال از عمر برخی از این خودروها، هنوز واگذاری گسترده آن‌ها انجام نشده و در پارکینگ هایی که آدرس آنها را می‌دانیم پارک شده اند این موضوع نشان می‌دهد که سازوکار واگذاری ون‌ها با اشکالات جدی مواجه است.

وی با طرح این پرسش که چرا نظارت کامل بر روند واگذاری و بهره‌برداری از این خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: باید درخصوص استفاده سودجویانه از تاکسی‌های برقی و نگهداری بی دلیل ون‌ها توضیح داده شود.

برچسب ها: تاکسی‌ ، تاکسی برقی ، تاکسی تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

نوستالژی آر‌پی‌جی!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار