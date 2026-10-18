رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به فرسودگی بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌های پایتخت، بر ضرورت تخصیص منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به رانندگان تاکسی و اصلاح سازوکار واگذاری خودروهای برقی و ون‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: سید جعفر تشکری هاشمی امروز در جریان چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی و با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تاکسی‌ها فرسوده هستند گفت: امروزه تاکسی‌های بسیار فرسوده‌ای در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که عمر مفید آن‌ها به پایان رسیده و این خودروها ایمنی پایین و آلایندگی بالایی دارند و کیفیت مناسبی ارائه نمی‌کنند.

وی افزود: متأسفانه قیمت خودروها بدون هیچ‌گونه مهاری در حال افزایش است در ابتدای دوره شورا، قیمت خودروی سمند ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون به حدود ۲ میلیارد تومان رسیده است.

تشکری هاشمی ادامه داد: اگر قرار باشد خودروی سمند با این قیمت در اختیار رانندگان تاکسی قرار گیرد، کرایه‌ها باید تا چه میزان افزایش یابد تا رانندگان بتوانند اقساط و هزینه‌های استهلاک خودرو را تأمین کنند؟ ما هر سال با ملاحظات و محدودیت‌های متعدد، کرایه‌ها را ۴۰ درصد افزایش می‌دهیم؛ این در حالی است که تمامی هزینه‌های رانندگان تاکسی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و معیشت این افراد با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی تأکید کرد: لازم است به‌صورت ویژه در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم و در متمم بودجه، منابع مالی موردنیاز برای اختصاص تسهیلات به رانندگان تاکسی را پیش‌بینی کنیم. همچنین باید نرخ کرایه تاکسی‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که ضمن تناسب با هزینه‌های رانندگان، برای شهروندان نیز قابل‌قبول باشد.



تشکری هاشمی با اشاره به وضعیت واگذاری خودروهای برقی اظهار کرد: خودروهای برقی با قیمتی کمتر از خودروی سمند عرضه می‌شوند که این موضوع متأثر از مصوبه شورا مبنی بر واگذاری خودروها به قیمت تمام‌شده است اگر قرار باشد قیمت این خودروها بر اساس نرخ روز دلار محاسبه شود، بهای آن‌ها باید به ۷ میلیارد تومان برسد؛ اما در صورت خرید بر مبنای نرخ دلار در زمان مربوطه، قیمت آن‌ها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی با انتقاد از روند واگذاری تاکسی‌های برقی گفت: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، تاکسی‌های برقی را از چرخه خدمت‌رسانی خارج کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برچسب تاکسی از روی این خودروها برداشته شده و آن‌ها به‌صورت اختصاصی و شخصی استفاده می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین با انتقاد از روند واگذاری ون‌ها اظهار کرد: با وجود گذشت پنج سال از عمر برخی از این خودروها، هنوز واگذاری گسترده آن‌ها انجام نشده و در پارکینگ هایی که آدرس آنها را می‌دانیم پارک شده اند این موضوع نشان می‌دهد که سازوکار واگذاری ون‌ها با اشکالات جدی مواجه است.

وی با طرح این پرسش که چرا نظارت کامل بر روند واگذاری و بهره‌برداری از این خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: باید درخصوص استفاده سودجویانه از تاکسی‌های برقی و نگهداری بی دلیل ون‌ها توضیح داده شود.