وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره شروط ایران و احتمال بازنگری در مواضع هسته‌ای کشورمان اظهار کرد: شرایط ما کاملاً روشن است و در قالب یک طرح هفت‌بندی به طرف آمریکایی ارائه شده است.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با اشاره به برگزاری نشست شورای وزیران این سازمان و انتقال ریاست آن به عراق، اظهار کرد: این اجلاس نشست معمول سالانه سازمان همکاری اسلامی است که امسال ریاست آن به عراق منتقل شد. عراق به‌عنوان کشور دوست و همسایه ایران، اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی دارد و موفقیت این کشور در اداره سازمان همکاری اسلامی نیز حائز اهمیت است.

وی با اشاره به مشارکت کشورهای عضو در این اجلاس افزود: استقبال خوبی از نشست صورت گرفت و حدود ۲۰ وزیر امور خارجه و بیش از ۲۰ معاون وزیر امور خارجه از کشورهای عضو در آن شرکت کردند که از نظر استانداردهای سازمان همکاری اسلامی، رقم قابل‌توجهی است.

وزیر امور خارجه با اشاره به کاهش نقش‌آفرینی سازمان همکاری اسلامی در سال‌های اخیر تصریح کرد: متأسفانه به دلایل مختلف، از اهمیت و نقش‌آفرینی این سازمان کاسته شده و در مسائل جهان اسلام، حضور و ظهور پررنگی نداشته است.

عراقچی ادامه داد: با انتقال ریاست سازمان به عراق و انتخاب دبیرکل جدید که وزیر امور خارجه سابق بریتانیا بوده است، امیدواریم این سازمان جان تازه‌ای بگیرد و نقش جدی‌تری در مسائل جهان اسلام و روابط میان کشورهای اسلامی ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش سازنده سازمان همکاری اسلامی در حل اختلافات میان کشورهای مسلمان گفت: این موضوع را در دیدار با نخست‌وزیر عراق، وزیر امور خارجه این کشور و دبیرکل جدید سازمان مطرح کردم. دبیرکل جدید نیز به این موضوع علاقه‌مند بود و امیدواریم سازمان همکاری اسلامی وارد دوره جدیدی شود و نقش سازنده‌تری در مسائل جهان اسلام داشته باشد.

عراقچی درباره بیانیه پایانی و قطعنامه‌های اجلاس نیز گفت: در زمان حاضر، قطعنامه‌ها هنوز به تصویب نرسیده‌اند و نگارش بیانیه نهایی نیز کامل نشده است. همکاران ما از روزهای گذشته تلاش کرده‌اند در تدوین همه قطعنامه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه تقریباً تمام قطعنامه‌ها تکرار قطعنامه‌های سال گذشته هستند، افزود: در موضوع یمن بحث‌های جدی در این اجلاس صورت گرفت. عربستان سعودی دیدگاه‌های خود را مطرح کرد و ما نیز مواضع خود را بیان کردیم. سایر کشورها نیز دیدگاه‌های خود را داشتند و قطعنامه‌ای در این زمینه در دست بررسی است که هنوز نهایی نشده است.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: امیدواریم انصاف و توازن در قطعنامه مربوط به یمن و بیانیه نهایی اجلاس رعایت شود. طبیعتاً اگر این اتفاق نیفتد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به آن بپیوندد و خود را از قطعنامه مربوطه جدا خواهد کرد. ممکن است تحفظ خود را اعلام کنیم یا صراحتاً بگوییم که آن را قبول نداریم؛ این موضوع به متن نهایی قطعنامه بستگی دارد.

عراقچی با اشاره به وجود جریان‌هایی در سازمان همکاری اسلامی که به مواضع عربستان سعودی نزدیک هستند، گفت: این یک واقعیت است که باید در نظر گرفته شود. ما رایزنی‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم و در سخنرانی خود نیز به‌روشنی راه‌حل عادلانه را مطرح کردیم و امیدواریم این دیدگاه مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره شروط ایران و احتمال بازنگری در مواضع هسته‌ای کشورمان اظهار کرد: شرایط ما کاملاً روشن است و در قالب یک طرح هفت‌بندی به طرف آمریکایی ارائه شده است. طرف آمریکایی نیز نظرات خود را ارائه کرده که در حال بررسی آن‌ها هستیم.

وی افزود: از نظر ما، اگر واقعاً صداقتی در طرف آمریکایی وجود داشته باشد ــ که در حال حاضر وجود ندارد ــ مسیر کاملاً مشخصی برای بازگشایی تنگه هرمز وجود دارد. اگر به شروط ما عمل شود، تنگه هرمز در روز ششم باز خواهد شد و در روز هفتم مذاکرات آغاز می‌شود.

عراقچی با تأکید بر اینکه شروط ایران غیرمتعارف نیست، گفت: این شروط مواردی هستند که آمریکا پیش‌تر در یادداشت تفاهم قبلی و مذاکرات دیگر، خود را به آن‌ها متعهد کرده بود. ما این شروط را کاملاً عادلانه می‌دانیم و معتقدیم اگر آمریکا اراده‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز داشته باشد، می‌تواند در عرض چند روز آن‌ها را اجرا کند و تنگه هرمز نیز باز خواهد شد.

گفت‌وگو با وزیر امور خارجه لبنان درباره روابط دوجانبه

عراقچی درباره دیدار خود با یوسف رَجّی، وزیر امور خارجه لبنان، نیز اظهار کرد: در این دیدار درباره مسائل داخلی لبنان و موضوعات مورد اختلاف میان دو کشور گفت‌وگو کردیم.

وی با اشاره به موضوع سفیر ایران در لبنان و سایر مسائل مورد اختلاف افزود: درباره این موضوعات صحبت کردیم و نتایج خوبی نیز به دست آمد تا بتوانیم مشکلات موجود را پشت سر بگذاریم و به روابط بهتری میان دو دولت فکر کنیم.

وزیر امور خارجه همچنین درباره موضع ایران نسبت به تصمیم‌های داخلی لبنان گفت: موضوعاتی که در حوزه مسائل داخلی لبنان قرار دارند، طبیعتاً مربوط به خود این کشور هستند و جمهوری اسلامی ایران با تصمیم‌هایی که در این زمینه گرفته می‌شود، مخالفت نخواهد کرد.

ایران در برابر تهدیدها سر خم نمی‌کند

عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ایران و تأکید جمهوری اسلامی بر دیپلماسی گفت: پاسخ ما به تهدیدها همواره روشن بوده است؛ ما در برابر تهدیدها به هیچ وجه سر خم نمی‌کنیم و آمادگی دفاع از خود را داریم.

وی ادامه داد: امروز نسبت به جنگ‌های گذشته، هم تجربیات ارزشمندی به دست آورده‌ایم و هم آمادگی بیشتری داریم و می‌توانیم به‌خوبی از خود دفاع کنیم.

وزیر امور خارجه در عین حال با تأکید بر آمادگی ایران برای ادامه مسیر دیپلماسی تصریح کرد: ما برای دیپلماسی نیز آمادگی داریم، به شرط آنکه این مسیر عزتمندانه و شرافتمندانه باشد و حقوق ملت ایران را تأمین کند.

عراقچی با اشاره به طرح هفت‌بندی و هفت‌روزه ایران که به گفته وی در نیویورک ارائه شده است، اظهار کرد: در این اجلاس نیز بر این طرح تأکید کردیم. کشورهای مختلف علاقه‌مندند که منطقه بیش از این درگیر تهدید و تنش نشود و راه‌حلی صلح‌آمیز پیدا شود. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پیش‌قدم بوده و اراده خود را برای حرکت در این مسیر نشان داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هر دو مسیر دفاع و دیپلماسی را هم‌زمان پیش می‌بریم. جامعه بین‌المللی باید بداند و می‌داند که جمهوری اسلامی ایران اهل دیپلماسی، منطق و گفت‌وگو است؛ در عین حال، اگر مورد تهاجم قرار بگیرد، با قدرت از خود دفاع خواهد کرد. این دو مسیر هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند.