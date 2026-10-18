کد خبر: 1385482
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تحصن معترضان اسپانیایی در میدان اصلی مادرید وارد هفته سوم شد

صثث تحصن حامیان حق مسکن در میدان «پوئرتا دل سول» مادرید برای سومین هفته متوالی ادامه یافت.

جوان آنلاین: میدان پوئرتا دل سول مادرید روز شنبه برای سومین هفته متوالی به صحنه تحصن در حمایت از حق مسکن تبدیل شد.

میدان پوئرتا دل سول در هفته‌های اخیر به محل تحصن حامیان حق مسکن تبدیل شده است. این تحصن در چارچوب اعتراض‌ها به وضعیت مسکن در اسپانیا برگزار می‌شود.

اعتراضات اخیر در اسپانیا در پی تشدید بحران مسکن، افزایش اجاره‌بها و نگرانی‌ها درباره اخراج مستأجران از خانه‌هایشان آغاز شد. اخراج «ماری‌کارمن آباسکال»، زن ۸۷ ساله‌ای که بیش از هفت دهه در خانه اجاره‌ای خود در مادرید زندگی کرده بود، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) به محرک اصلی موج تازه اعتراضات تبدیل شد. وی در ۷ اکتبر درگذشت؛ با این حال، علت مرگ او به‌طور رسمی اعلام نشد.

در پی این رویداد، هزاران نفر در مادرید و شهرهای دیگر اسپانیا با برگزاری تظاهرات و تحصن، خواستار افزایش حمایت از مستأجران، مهار اجاره‌بها و اتخاذ تدابیر مؤثر برای تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه شدند. معترضان در میدان پوئرتا دل سول مادرید نیز چادر برپا کردند و با ادامه تحصن، خواستار تغییر سیاست‌های مسکن دولت شدند. اختلافات سیاسی بر سر تصویب تدابیر حمایتی نیز به تداوم اعتراضات دامن زده است.

این تحولات هم‌زمان با ادامه اعتراض‌های مسکن در پرتغال رخ می‌دهد؛ اعتراض‌هایی که با برپایی اردوگاه‌ها و تجمع‌های خیابانی همراه بوده و وارد چهارمین هفته خود شده‌اند. دیگر کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و ایتالیا نیز شاهد درگیری های خشونت آمیز پلیس با معترضان هستند.

برچسب ها: اسپانیا ، دولت اسپانیا ، موج اعتراضات
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