کد خبر: 1385475
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

محمد الفرح: آمریکا و اسرائیل عربستان را به خدمت گرفته اند

ث محمد الفرح تصریح کرد که نتانیاهو و ترامپ، تلاش می‌کنند عربستان را در محاسبات سیاسی و انتخاباتی خود به خدمت گرفته و به سوی عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی سوق دهند.

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، تأکید کرد که یمن هرگز تسلیم فشارهای عربستان سعودی نخواهد شد و از حاکمیت و سرزمین خود چشم‌پوشی نخواهد کرد. وی تصریح نمود که تلاش‌ها برای به زانو درآوردن ملت یمن و وادار ساختن آن به اتخاذ مواضعی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود نخواهد رسید.

الفرح در پست‌هایی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که عربستان سعودی می‌خواهد یمنی‌ها سرزمین خود را تسلیم کرده و تبعیت از ریاض را بپذیرند و سیاست‌ها و مواضع این کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه را تأیید کنند.

وی با اشاره به اتهام زنی های سعودی ها علیه یمن از جمله در سرکش خواندن و وابستگی آنها به ایران تاکید کرد که آنها می خواهند به این ترتیب افکار عمومی را از مسائل اساسی، در رأس آن‌ها حاکمیت ملی و مخالفت با مداخلات خارجی، منحرف سازند.

الفرح افزود که این هجمه‌ها، یمن را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خود نخواهد کرد و یمنی‌ها هرگز اجازه اشغال هیچ بخشی از خاک خود را نخواهند داد و وابستگی کشورشان به آمریکا یا هر قدرت خارجی دیگری را نمی پذیرند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله، رویکرد بحران‌آفرینی سعودی ها و کشاندن دیگران به درگیری‌های یمن را مورد انتقاد قرار داده و گفت که ریاض به جای پذیرش مسئولیت انتخاب‌ها و پیامدهای آن، تلاش می‌کند طرف‌های دیگر را وادار کند تا هزینه های سنگین درگیری‌هایش را به دوش بکشند.

وی همچنین به رابطه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، اشاره کرد و افزود که هر دوی آن‌ها تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر عربستان، این کشور را در محاسبات سیاسی و انتخاباتی خود به خدمت گرفته و به سوی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سوق دهند.

این عضو ارشد انصارالله تصریح کرد که این فشارها با هدف کسب دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی برای جنایتکارانی چون نتانیاهو و ترامپ و از طریق سرمایه‌گذاری بر روی مواضع عربستان در ترویج گزینه‌های آنان صورت می‌گیرد.

الفرح این امر را نشانه حجم بهره‌برداری از مناسبات منطقه‌ای در خدمت منافع انتخاباتی آمریکا و صهیونیست‌ها دانست و تصریح کرد که تلاش‌ها برای تحمیل وابستگی بر یمن یا استفاده از ابزارهای فشار سیاسی و رسانه‌ای جهت تغییر مواضع آن، هرگز در سلب تصمیم مستقل این کشور موفق نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که صیانت از خاک و حاکمیت و امتناع از سرسپردگی به خارج، خط قرمزی ثابت در موضع یمن است و اتهامات و کمپین‌های تبلیغاتی این معادله را تغییر نخواهد داد.

برچسب ها: آمریکا ، عربستان ، یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

نوستالژی آر‌پی‌جی!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار