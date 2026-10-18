کد خبر: 1385473
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

جنگ علیه ایران محور تبلیغات انتخاباتی کنگره؛ از افزایش قیمت سوخت تا هزینه‌های زندگی

ث با نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، دموکرات ها با برجسته کردن هزینه های جنگ علیه ایران و افزایش قیمت سوخت و کالاها، جمهوری خواهان را هدف انتقاد قرار داده اند؛ ده ها میلیون دلار برای تبلیغاتی هزینه شده است که جنگ علیه ایران را به افزایش قیمت سوخت و هزینه های زندگی خانوارهای آمریکایی پیوند می دهند.

جوان آنلاین: در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا، دموکرات ها و گروه های حامی آنها با برجسته کردن پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، تلاش می کنند جمهوری خواهان را هدف قرار دهند و اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را دوباره به دست آورند.

آگهی های انتخاباتی دموکرات ها در ایالت های مختلف، جمهوری خواهان را به حمایت از جنگ و سیاست های دونالد ترامپ متهم می کنند و افزایش هزینه های زندگی را نتیجه این سیاست ها می دانند.

در ویسکانسین، یک آگهی تبلیغاتی، نماینده جمهوری خواه کنگره را به دلیل رأی دادن به جنگ علیه ایران و افزایش قیمت بنزین مسئول افزایش هزینه های خانوار معرفی می کند. در نبراسکا نیز کریس بکمایر نامزد دموکرات، می گوید مایک فلود، نماینده جمهوری خواه، با حمایت از تعرفه های ترامپ و جنگ، هزینه خرید مواد غذایی، بنزین، خودرو و دارو را افزایش داده و سالانه هزار دلار هزینه اضافی به خانواده ها تحمیل کرده است.

در آیووا نیز گروه «صندوق اقدام رأی کهنه سربازان» اشلی هینسون، نامزد جمهوری خواه مجلس سنا را به حمایت از جنگ و افزایش قیمت بنزین و کود کشاورزی متهم کرده است.

این تبلیغات بخشی از راهبردی است که دموکرات ها آغاز کرده اند؛ زمانی که بارها قطعنامه هایی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ و پایان دادن به درگیری مطرح کردند. اگرچه این رأی گیری ها تأثیر محدودی داشتند، قانونگذاران را وادار کردند موضع خود را علنی کنند. اکنون دموکرات ها از این رأی ها در تبلیغات انتخاباتی بهره می گیرند. حتی برخی نامزدهای جمهوری خواه که سابقه حضور در کنگره ندارند و امکان رأی دادن به این قطعنامه ها را نداشته اند، به عنوان حامیان احتمالی سیاست های جنگی ترامپ معرفی می شوند.

براساس تحلیلی از داده های شرکت «ادایمپکت»، آگهی های تلویزیونی مرتبط با ایران از اول سپتامبر تا ۱۴ اکتبر در دست کم نیمی از ۵۰ رقابت انتخاباتی نزدیک پخش شده اند. این آگهی ها بیش از ۴۳ هزار بار روی آنتن رفته و حدود ۴۲ میلیون دلار هزینه داشته اند. از مجموع ۶۵ آگهی شناسایی شده، ۶۱ مورد بر افزایش هزینه های زندگی، از جمله قیمت سوخت و کالاها تأکید داشته اند.

در مقابل، جمهوری خواهان عمدتا از پرداختن مستقیم به جنگ علیه ایران در تبلیغات خودداری کرده و بر موضوعاتی مانند مالیات، جرم و جنایت، مراقبت های درمانی و مهاجرت تمرکز کرده اند. ران بونژان، راهبردپرداز جمهوری خواه، معتقد است پرداختن به جنگ علیه ایران به سود دموکرات هاست و جمهوری خواهان ترجیح می دهند بر نقاط ضعف رقبای خود تمرکز کنند.

با این حال، برخی جمهوری خواهان نیز از جنگ فاصله گرفته اند. مایک راجرز، نامزد جمهوری خواه سنا در میشیگان، خواستار پایان سریع جنگ شده است. در تازه ترین رأی گیری مجلس نمایندگان نیز هفت جمهوری خواه به دموکرات ها پیوستند و به پایان جنگ رأی دادند؛ از جمله چهار نماینده که در حوزه های رقابتی به دنبال انتخاب مجدد هستند.

تبلیغات مرتبط با ایران در برخی حوزه ها پررنگ تر بوده است. در حوزه چهل وهشتم کالیفرنیا، حدود یک سوم از ۱۲ هزار آگهی تلویزیونی به جنگ مربوط می شد. دموکرات ها اظهارات جیم دزموند، نامزد جمهوری خواه، درباره موقتی بودن افزایش قیمت ها را هدف قرار داده اند. در اوهایو نیز حدود چهار هزار آگهی مرتبط با ایران پخش شده که تقریبا همگی بر هزینه های زندگی متمرکز بوده اند.

برچسب ها: جنگ ، جنگ ایران و آمریکا ، ترامپ
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