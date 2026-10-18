نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره ای کنگره آمریکا حاکی از آن هستند که آمریکایی‌ها بشدت نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند، اما در نظرسنجی جدید فاکس نیوز مساله جدیدی نیز تحت عنوان «فساد دولتی» به عنوان اصلی‌ترین دغدغه رای‌دهندگان آمریکایی افزوده شده است.

جوان آنلاین: شبکه خبری ای‌بی‌سی با اشاره به تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری فیلادلفیا در روز شنبه آن را بخشی از جنبش «نه به پادشاهی» توصیف کرد و نوشت، سازمان دهندگان این تجمعات، شرکت کنندگان را به ابراز ناامیدی خود از عملکرد دولت و اوضاع کشور در پای صندوق های رای دعوت کردند.

اعتراضات «نه به پادشاهی» مجموعه‌ای از تظاهرات بود که عمدتاً در ایالات متحده علیه سیاست‌ها و اقدامات دونالد ترامپ در طول دومین دوره ریاست جمهوری‌اش انجام شد. شرکت در این اعتراضات بسیار فراتر از انتظارات بود و به حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تجمع اعتراضی در سراسر کشور رسید. سازمان‌دهندگان ادعا کردند که اعتراضات ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، نزدیک به ۷ میلیون نفر شرکت‌کننده داشت و آن را به بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ آمریکا تبدیل کرد.

این جنبش که تا قبل از این نیز اعتراضاتی را علیه ترامپ و دولت او سازمان دهی کرده بود اکنون تمرکز خود را به افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای تغییر داده است.

معترضان، در تجمع روز شنبه خود در مقابل شهرداری فیلادلفیا، پلاکاردهایی را با مضمون درخواست تغییر و تشویق دیگران به شنیده شدن صداهایشان در دست داشتند. آن ها امیدوارند که این اعتراضات به مشارکت بیشتر رای دهندگان آمریکایی منجر شود.

تجمعات دیگری نیز در منطقه ویلمینگتن در کارولینای شمالی برگزار شد که در آن شرکت کنندگان، مردم را تشویق کردند در آستانه انتخابات وضعیت ثبت نام خود را بررسی کنند. یکی از معترضان در این گردهمایی اعتراضی گفت: ما به انتخابات عادلانه و منصفانه نیاز داریم. ما نیاز داریم مردم را نسبت به خطر انتخابات آگاه کنیم.

در حالی که سازمان دهندگان سعی کردند رویدادهای روز شنبه را به عنوان گردهمایی غیرحزبی توصیف کنند اما پیام مشترک آن ها تشویق مردم به ایفای نقش فعال تر در شکل دادن به آینده کشور بود.

انتخابات میان دوره ای کنگره در سایه افزایش نارضایتی عمومی از افزایش هزینه های جنگ و تصمیمات یکجانبه او چالشی را برای دولت ترامپ ایجاد کرده است.

ترامپ که به دلیل تصمیمات بدون مشورت خود و در تازه ترین مورد یعنی تعلیق تحریم های روسیه حتی از سوی هم حزبی هایش جمهوری خواه خود تحت فشار قرار گرفته، اکنون با انتشار نظرسنجی جدید فاکس نیوز مسیر دشوارتری را در آستانه انتخابات کنگره در پیش دارد.

نظرسنجی فاکس نیوز نشان داد که ۸۸ درصد از پاسخ دهندگان درباره فساد در دولت او «بشدت یا بسیار زیاد» نگران هستند.

این نتایج نشان داد که بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان گفتند «بشدت یا بسیار نگران تورم و قیمت های بالا هستند» و ۸۳ درصد همین میزان نگرانی را درباره هزینه های بنزین مطرح کردند.

فاکس نیوز خاطرنشان کرد هر چند که فساد دولتی و تورم دو نگرانی عمده هر دو حزب اصلی آمریکا را تشکیل می دهد اما دموکرات‌ها به میزان بیشتری (۷۲ و ۷۰ درصد) نسبت به جمهوری خواهان (۴۷ و ۴۹ درصد) نگران این دو موضوع هستند.

این نظرسنجی همزمان با اخراج کیمبرلی گیلفویل سفیر آمریکا در یونان بعد از انتشار گزارش فساد او منتشر شد. سفیر سابق آمریکا در آتن، از یکی از اهداکنندگان کمک مالی به کارزار ترامپ خواسته بود صورت حساب ۱۰۰ هزار دلاری کارت اعتباری اش را پرداخت کند؛ اتهامی که خود او آن را رد می کند.

اما فساد دولتی در آمریکا به گماشتگان و منصوب شدگان ترامپ محدود نمی شود و اتهاماتی درباره منفعت شخصی ترامپ و خانواده اش در زمان حضور او در کاخ سفید مطرح بوده است.

نظرسنجی فاکس نیوز همچنین حاوی خبر بدی برای جمهوری خواهان است که سعی می کنند در انتخابات میان دوره ای ماه آینده اکثریت کرسی ها در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را حفظ کنند.

این نظرسنجی نشان داد که اگر انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا همین امروز برگزارشود، ۵۴ درصد از رای دهندگان از نامزد حزب دموکرات و ۴۵ درصد از جمهوریخواهان حمایت می کنند.

در نظرسنجی ماه گذشته فاکس نیوز اختلاف بین نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه بیشتر بود و ۵۱ درصد از نامزد دموکرات و ۴۴ درصد از نامزد جمهوری خواه حمایت کردند.

این اختلاف بین کسانی که اطمینان دارند روز سوم نوامبر (۱۲ آبان) در انتخابات شرکت می کنند و به نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه رای می دهند، افزایش یافت به طوری در این طیف از شرکت کنندگان در انتخابات ۵۲ درصد گفتند به نامزد دموکرات و ۴۶ درصد به نامزد جمهوری خواه رای خواهند داد.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای در میانه دوره چهارساله ریاست‌جمهوری آمریکا و در سه شنبه پس از اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود. در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در معرض رقابت قرار دارد.

هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر ۲۰۲۶، انتخابات فرمانداری‌ها نیز در ۳۶ ایالت آمریکا برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که در ۱۸ ایالت، فرمانداری‌های تحت کنترل دموکرات‌ها و در ۱۸ ایالت دیگر، فرمانداری‌های جمهوری‌خواهان را در معرض رأی مردم قرار می‌دهد. این انتخابات، در کنار رقابت‌های کنگره و مجالس قانون‌گذاری ایالتی، می‌تواند بر توازن قدرت دو حزب در سطوح فدرال و ایالتی تأثیر بگذارد.

اهمیت انتخابات امسال در آن است که جمهوری‌خواهان کنترل کاخ سفید و هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند. از دست دادن اکثریت در مجلس نمایندگان یا سنا می‌تواند توانایی دولت ترامپ برای تصویب قوانین، پیشبرد برنامه‌های بودجه‌ای و اجرای برخی اولویت‌های سیاسی را محدود کند. در مقابل، حفظ اکثریت به جمهوری‌خواهان امکان می‌دهد از همراهی کنگره با برنامه‌های رئیس‌جمهور دفاع کنند.