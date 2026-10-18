یک رسانه عرب زبان در گزارشی با اشاره به تداوم و تشدید انزوای رژیم صهیونیستی در جامعه جهانی نوشت در صورت پیروزی ائتلاف حاکم رژیم صهیونیستی در انتخابات پیش‌ رو، موج مخالفت‌ها با این رژیم به سیاستی دائمی تبدیل خواهد شد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری «عربی ۲۱» در مطلبی با اشاره به تداوم انزوای رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی و شکست وزارت خارجه این رژیم آورده است: رژیم اشغالگر چهار سال انزوای سیاسی بی‌سابقه‌ را تجربه کرده است که بتازگی با به رسمیت شناختن فلسطین توسط فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا مشهود است. اکثر آمریکایی‌ها نگرش منفی به این رژیم دارند، سخنگویان برجسته به دلایل غیرحرفه‌ای برکنار شده‌اند و رهبران یهودی در سراسر جهان آن را تحریم می‌کنند. همه اینها نشان دهنده آسیبی است که کابینه راست‌گرا به آن وارد کرده است.

عربی ۲۱ با اشاره به ناکامی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و نقش آن در افزایش انزوای این رژیم گزارش داد: هنگام پاسخ به این سوال که چگونه رژیم اشغالگر به پایین‌ترین حد خود در نزد افکار عمومی جهانی رسید باید به روی کار آمدن سه وزیر خارجه تنها ظرف چهار سال اشاره کرد و اینکه سه وزیر امور خارجه یعنی «الی کوهن»، «یسرائیل کاتز» و «گیدئون ساعر» به ترتیب روی کار آمدند. در طول دوران آنها، رژیم اشغالگر متحمل جدی‌ترین شکست‌های دیپلماتیک در تاریخ خود شد، به ویژه در به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین کشور اروپایی و غربی، به ویژه فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا. تعداد این کشورها به ۱۵۷ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل رسیده است.

این رسانه نوشت: شکست تبلیغات اسرائیل نیز در داده‌ها مشهود است. طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» در سال ۲۰۲۲، ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها از اسرائیل حمایت می‌کردند، در حالی که درصد مخالفان این رژیم در سال ۲۰۲۶ به ۶۰ درصد افزایش یافت. در میان جمهوری‌خواهان ۱۸ تا ۲۹ ساله، حمایت از اسرائیل در چهار سال از ۶۱ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت، با وجود اینکه این گروه جمعیتی، همانطور که «یورام کاتز»، نویسنده وب‌سایت تایمز اسرائیل، فاش کرد، پایگاه حمایتی کلیدی محسوب می‌شود.

تظاهرات ضد صهیونیستی در ورشو لهستان

فروپاشی دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها

بر اساس این گزارش، یکی از عوامل کلیدی در این کاهش حمایت بین‌المللی از رژیم اشغالگر، فروپاشی دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای آن است. موسسه مطالعات امنیت داخلی این رژیم فاش کرد که سمت رئیس سیستم اطلاعات داخلی از سال ۲۰۲۴ خالی بوده است، در حالی که سخنگویان رسمی عملاً از رسانه‌های بین‌المللی ناپدید شده‌اند.

بیانیه‌های وزرا درباره ویرانی غزه به بدترین شکل ممکن در سطح بین‌المللی نمایان شد. معدود متخصصانی که در نقش‌های خود موفق بودند، به دلایل غیرحرفه‌ای توسط کابینه برکنار شدند.

در آغاز دوره نتانیاهو، وزارت ارتباطات به ریاست «گالیت دیستل-ایباریان» تأسیس شد. عدم صلاحیت حرفه‌ای او به فروپاشی آن در هفته اول جنگ، دقیقاً زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود داشت، منجر شد. کابینه این رژیم با انحلال این وزارتخانه موافقت کرد و مسئولیت‌های رسانه‌ای آن به سایر وزرا منتقل شد که تا حد زیادی ناکارآمد بودند. علاوه بر این، «ایلان لوی»، یکی از برجسته‌ترین سخنگویان اسرائیل در رسانه‌های بین‌المللی، به دلیل توییت‌هایش در مخالفت با این اقدامات، با وجود انجام ۴۰۰ مصاحبه در طول جنگ، تحت فشار سارا نتانیاهو از از کار برکنار شد شد.

عربی ۲۱ در ادامه آورده است: وزارت امور یهودیان خارج و باصطلاح مبارزه با یهودستیزی، به ریاست «عمیخای شکلی» به روابط با یهودیان جهان آسیب رسانده است. رهبران جامعه یهودی انصراف خود را از کنفرانسی که با هدف تقویت روابط با جوامع یهودی برگزار می‌شد، اعلام کردند. در میان کسانی که انصراف دادند، می‌توان به خاخام ارشد بریتانیایی، «افرایم میرویس»، مدیر عامل اتحادیه ضد افترا، «جاناتان گرینبلات»، روشنفکر فرانسوی، «برنارد-هنری لوی» و سیاستمدار آلمانی، «آرمین لیشته»، اشاره کرد. حتی «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم، عدم حضور خود را اعلام کرد. این کنفرانس به درگیری آشکار تبدیل شد و تلاش‌های تبلیغاتی این وزارتخانه شکست خورد.

این وزارتخانه ده‌ها میلیون شِکِل (واحد پول اسرائیل) را به ۱۰۰ سازمان و فرد، در مجموع ۴۵ میلیون شِکِل، برای تولید ویدئوها توزیع کرد، بدون اینکه هیچ سازکاری برای سنجش موفقیت کارزارها وجود داشته باشد. برخی از این وجوه به نهادهای مرتبط با حزب لیکود اختصاص یافت. این وزارتخانه همچنین یک کارزار نفوذ پنهانی به ارزش دو میلیون دلار را تأمین مالی کرد که از صدها حساب جعلی استفاده می‌کرد و قانونگذاران آمریکایی را که اکثر آنها دموکرات بودند، هدف قرار می‌داد.

شکست پروژه‌های منطقه‌ای و حرکت به سمت انزوای بیشتر

این رسانه عربی در ادامه نوشت: با وجود تأسیس وزارت همکاری منطقه‌ای از چهار سال پیش، اسرائیلی‌ها آن را زیر سوال می‌برند، به ویژه پس از آنکه «متانیاهو انگلمن»، حسابرس کل، توصیه کرد که امکان تعطیلی آن بررسی شود. این توصیه ناشی از عدم موفقیت این وزارتخانه در دستیابی به ۸۰ درصد از شاخص‌های عملکرد خود تا سال ۲۰۲۲ و این واقعیت بود که تقریباً ۲۰ نفر از ۳۴ سمت آن از طریق انتصابات سیاسی پر شده‌اند.

در جبهه سیاسی، پروژه مجتمع صنعتی مشترک با اردن، پس از ۲۶ سال، با وجود هزینه بیش از ۶۰ میلیون شِکِل، ناقص مانده است. از سال ۲۰۱۹ هیچ کاری روی این پروژه انجام نشده و کمیته اقتصادی مشترک با فلسطینی‌ها از سال ۲۰۰۹ تشکیل جلسه نداده است. علاوه بر این، عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی راه به جایی نبرده است و با افزایش فاصله کشورهای منطقه از اسرائیل، این وزارتخانه نتوانسته است به هیچ موفقیت منطقه‌ای دست یابد.

وزارت اطلاعات فاقد هرگونه اختیار واقعی است و در سال ۲۰۲۴ کابینه تصمیم به حذف آن گرفت و مسئولیت‌های آن را به دفتر نخست‌وزیر منتقل کرد. قابل توجه‌ترین نتیجه در دوران تصدی «گیلا گملئیل» به عنوان وزیر، سندی بود که در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد و پیشنهاد کوچاندن ساکنان نوار غزه به صحرای سینا (مصر) را می‌داد. این سند فاش شد و در مجامع بین‌المللی به عنوان مدرکی از نیات اسرائیل مورد استفاده قرار گرفت. این وزارتخانه کمتر از یک سال و نیم بعد تعطیل شد. شاید مهمترین سهم آن، آسیبی بود که در طول جنگ به رژیم وارد شد.

اگر ائتلاف حاکم در انتخابات پیروز شود، انتظار می‌رود موج دشمنی نسبت به رژیم اشغالگر از یک پدیده موقت به یک سیاست دائمی تبدیل شود و هزینه آن را بپردازد. این امر وخامت روابط خارجی و پایین‌ترین سطح حمایت از آن در سطح جهانی، حتی در میان متحدان دیرینه‌اش را آشکار خواهد کرد.

شکست دیپلماتیک و تشدید انزوای رژیم صهیونیستی در محافل بین‌المللی

تحریم اشغالگران در مجامع بین‌المللی و بازخورد منفی جنگ شکست‌خورده با ایران

عربی ۲۱ در ادامه این گزارش افزود: در سطح بین‌المللی، ده‌ها دیپلمات در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو ، در ماه سپتامبر، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خارج شدند. طبق داده‌های موسسه سیاست مردم یهود (JPPI)، ۶۲ کشور در سراسر جهان که روابط دوستانه‌ای با اسرائیل دارند، به دلیل جنگ غزه و سیاست‌های آن در کرانه باختری، تحریم‌هایی را علیه آن اعمال کرده‌اند. طبق شاخص سیاست خارجی منتشر شده توسط موسسه «میتاویم»، ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها بسیار یا نسبتاً نگران این هستند که اسرائیل به تدریج به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شود.

کاهش حمایت از اسرائیل تقریباً در تمام پایتخت‌های اروپایی و حتی در میان برخی از بخش‌های جناح راست آمریکا که زمانی یکی از آخرین پایگاه‌های حمایتی آن محسوب می‌شد، مشهود است. از زمان جنگ شکست خورده با ایران، برخی از راست‌گرایان افراطی در آمریکا، اسرائیل را عامل سوق دادن واشنگتن به سمت جنگ‌هایی که به نفع آن نیست، می دانند.

همچنین در مورد آینده روابط اسرائیل با اروپا، اروپا و کانادا از اظهارات صرف مخالفت با سیاست‌های اسرائیل به اقدامات ملموس روی آورده‌اند. بریتانیا، فرانسه و کانادا تحریم تجاری علیه شهرک‌سازی‌ها را اعلام کرده‌اند و این تحریم در حال حاضر در چندین کشور اروپایی دیگر، از جمله هلند، اسپانیا، ایرلند و نروژ، برقرار و اجرا می‌شود. کشورهای دیگر، از جمله لهستان، اعلام کرده‌اند که در حال بررسی اقدامات مشابهی هستند.

بریتانیا همچنین تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افرادی که خدمات ساخت و ساز، زیرساخت، تأمین مالی و املاک و مستغلات برای گسترش شهرک‌سازی ارائه می‌دهند، اعمال می‌کند و از اعطای مجوزهای صادراتی، از جمله مجوزهای تسلیحاتی که به طور قابل توجهی به اشغال کمک می‌کنند، خودداری خواهد کرد.

هلند نیز تحریم وارداتی مشابهی را اعمال کرده است و پنج روز بعد، اسرائیل وضعیت دیپلماتیک دیپلمات‌های هلندی در رام‌الله را لغو کرد. توجیه اعلام شده برای این اقدامات، سیاست‌های این رژیم، به ویژه در کرانه باختری، در مورد گسترش شهرک‌سازی‌ها، به ویژه پایگاه‌های غیرقانونی، خشونت شهرک‌نشینان و پروژه بزرگراه « E۱» است که هدف آن جداسازی مناطق فلسطینی در کرانه باختری و جلوگیری از تأسیس یک کشور فلسطینی حتی در آینده‌ای دور است.

قانون مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی همچنین منبع جدیدی از انزوا برای رژیم اشغالگر بود، زیرا آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیق خود را در مورد این قانون ابراز کردند.

اعمال تحریم‌های اقتصادی و دورنمای کاهش حمایت غرب از رژیم صهیونیستی

اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است و طرف قرارداد حدود یک سوم مبادلات تجاری این رژیم است. در سال ۲۰۲۴، تجارت بین این دو به ۴۲.۶ میلیارد یورو رسید. کمیسیون اروپا پیشنهاد لغو امتیاز گمرکی که اسرائیل تحت توافقنامه همکاری از آن برخوردار است را داده است. این اقدام ۳۷ درصد از صادرات اسرائیل به اتحادیه اروپا، تقریباً ۵.۸ میلیارد یورو، را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ۲۲۷ میلیون یورو عوارض گمرکی سالانه برای صادرکنندگان اسرائیلی هزینه خواهد داشت.

این رسانه عربی نوشت: پیشنهاد جداگانه‌ای برای تعلیق جزئی مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی «هورایزن» نیز در دست بررسی است. گزارش‌ها مبنی بر تلاش برای حذف اسرائیل از این برنامه ۱۵۰ درصد افزایش یافته است و کمیته روسای دانشگاه‌ها هشدار داده که تمدید آن اکنون در معرض خطر است. در مسابقه آواز «یوروویژن» در وین، اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند به دلیل مشارکت اسرائیل، این مسابقه را تحریم کردند.

محققان اسرائیلی، از جمله «ایتان مالیتز» برآورد می کنند که انزوای اسرائیل به خودی خود از بین نخواهد رفت. مبارزه علیه این رژیم موجی گذرا نیست که با پایان جنگ غزه فروکش کند. علاوه بر این، دولت‌های غربی ممکن است به این نتیجه برسند که اسرائیل به عنوان باری تلقی شود، زیرا جوانان غربی که با فلسطینی‌ها همدردی بیشتری دارند، در دهه آینده تصمیم‌گیرندگان کلیدی خواهند بود. حمایت از اسرائیل می‌تواند به عاملی در از دست دادن آرای سیاستمداران غربی تبدیل شود.

در همین ارتباط ، اندیشکده انگلیسی «چتم هاوس» نیز در گزارشی نوشت که انتقاد و مخالفت با رژیم اسرائیل در گذشته همواره امر رایجی بوده اما این رژیم تا حدی با آن کنار آمده و به کار خود ادامه داده است. اما اکنون چیزی تغییر کرده زیرا از دست رفتن جایگاه این رژیم بطور فزاینده‌ای در آمریکا و تقریبا در تمام پایتخت‌های اروپایی و حتی در میان بخشی از راست‌های آمریکا نیز مشهود است؛ جایی که زمانی آخرین پایگاه حمایت از اسرائیل محسوب می‌شد.