جوان آنلاین: مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامه‌های خود، اظهار کرد: به‌عنوان سربازی کوچک از ملت رشید ایران، در جایگاه رفیع خانه ملت، با ادای احترام به روح ملکوتی امام کبیر امت (ره)، یاد قائد شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله‌علیه)، همه شهدای گرانقدر ایران اسلامی و جبهه پرافتخار مقاومت و وزرای شهید دفاع، به‌ویژه امیر شهید، سرلشکر نصیرزاده، را گرامی می‌دارم.

وی افزود: تأکید می‌کنم در صورت اعتماد نمایندگان محترم مجلس به اینجانب، ان‌شاءالله تداوم‌بخش راه و برنامه این شهیدان والامقام خواهم بود. خدمتگزاری به ملت مبعوث‌شده در نبرد با جبهه شیطانی صهیونیسم و استکبار جهانی، در قامت سربازی تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، توفیقی الهی برای ادای تکلیف جهادی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدردانی از رئیس‌جمهور و مقامات عالی نظامی اظهار کرد: از اعتماد ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان و حمایت مقامات عالی لشکری در معرفی اینجانب برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردانی می‌کنم.

اخلاقی ادامه داد: همچنین از نمایندگان محترم مجلس که طی روزهای اخیر در ملاقات‌ها، نشست‌ها و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، با سعه‌صدر و حساسیت ارزشمند نسبت به حوزه دفاع، سوابق و برنامه‌های اینجانب را بررسی کردند و نقد و ارزیابی عالمانه و متعهدانه‌ای داشتند، تشکر می‌کنم.

وی همچنین از سرپرست وزارت دفاع، سردار ابن‌الرضا، مدیران پرتلاش و کارکنان جهادگر این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: پس از شهادت وزیر سرافراز دفاع، این عزیزان تا امروز با نقش‌آفرینی جهادی و هوشمندانه، روند پشتیبانی از رزمندگان نیروهای مسلح و عرصه‌های نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را استمرار بخشیده‌اند که صمیمانه از همه آنان سپاسگزارم.

ضرورت شناخت دقیق تحولات محیط امنیتی و راهبردی کشور

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به حساسیت مقطع کنونی و مسئولیت سنگین این وزارتخانه تصریح کرد: در صورت کسب رأی اعتماد مجلس، مسئولیت وزارت دفاع در شرایطی حساس بر عهده اینجانب قرار خواهد گرفت؛ شرایطی که محیط امنیتی و راهبردی کشور در سطح منطقه و جهان با تغییرات عمیق و شتابان و در برخی موارد با چالش‌های پیچیده مواجه است.

وی افزود: در چنین شرایطی، دفاع از کشور مستلزم شناخت دقیق محیط، درک منطق تحولات، تشخیص روندهای اثرگذار و آمادگی برای مواجهه با آینده‌های متفاوت است. باور من این است که قدرت دفاعی هر کشور، علاوه بر ظرفیت‌های عملیاتی آن، به کیفیت و میزان شناخت آن کشور از محیط راهبردی نیز وابسته است.

اخلاقی با بیان اینکه محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر از ثبات و قابلیت پیش‌بینی گذشته برخوردار نیست، اظهار کرد: امروز در عرصه منطقه و جهان با محیطی ایستا و قابل پیش‌بینی مواجه نیستیم. تغییر در ماهیت تهدیدات، منطق قدرت نظامی، محیط فناوری و نظم منطقه‌ای در حال وقوع است و این تحولات، ضرورت بازنگری مستمر در رویکردهای دفاعی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به ماهیت جنگ‌های اخیر گفت: جنگ‌های امروز، جنگ‌هایی ترکیبی هستند که در آن‌ها درگیری نظامی با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نبرد سایبری، اخلال در زنجیره تأمین، جنگ اطلاعاتی و محدودسازی دسترسی به فناوری درهم آمیخته است. بنابراین، مواجهه مؤثر با این تهدیدات به شناخت همه‌جانبه محیط و آمادگی برای مقابله با ابعاد مختلف جنگ نیاز دارد.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر نقش تلاش‌های چندین‌ساله در شکل‌گیری توان دفاعی کشور اظهار کرد: طی چند دهه گذشته، مدیران، دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی، با مشارکت گسترده نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت رهبری حکیمانه قائد شهید انقلاب و با جانفشانی رزمندگان نیروهای مسلح، در شرایط تحریم و محدودیت‌های فراوان، قابلیت‌های دفاعی ارزشمندی را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: این دستاوردها امروز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را در جنگ اخیر به مرز استیصال رسانده و آن را در وضعیت بن‌بست راهبردی قرار داده است.

اخلاقی با اشاره به روند تکمیل و به‌روزرسانی توانمندی‌های دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲روزه خاطرنشان کرد: در ادامه این تلاش‌ها، پس از جنگ ۱۲روزه، قابلیت‌های دفاعی کشور به‌گونه‌ای تکمیل و روزآمد شده‌اند که برآوردها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق در میان دشمنان درباره امکان استمرار جنگ نظامی ایجاد کرده‌اند.

وی با تأکید بر نقش وحدت ملی و توان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات افزود: ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت، با توکل به امداد الهی، برخورداری از رهبری حکیم و مقتدر، نقش‌آفرینی دولت خدمتگزار و اتکا به نیروهای مسلح شجاع، در نبرد با جبهه استکبار با تکیه بر اتحاد مقدس، ایستادگی ملی و فرهنگ و تفکر بسیجی، اهداف و آرمان‌های خود را پیش خواهند برد و به فضل الهی، طعم پیروزی نهایی را خواهند چشید.