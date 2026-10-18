کد خبر: 1385456
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

مکزیک یک مقام ایالتی را به اتهام همکاری غیرمجاز با سیا بازداشت کرد

ی در حالی که سیا عملیات مخفیانه ضد کارتل خود را در خاک مکزیک به‌طور چشمگیری گسترش داده است، دولت مکزیکوسیتی یک مقام ارشد ایالتی را به اتهام اجازه دادن به ماموران این سازمان برای مشارکت در عملیات مبارزه با مواد مخدر بازداشت کرد؛ پرونده‌ای جنجالی که پس از کشته‌شدن ۲ جاسوس آمریکایی در تصادفی مرگبار برملا شد.

جوان آنلاین: ماه‌ها پس از آنکه یک سانحه رانندگی مرگبار پرده از مشارکت سازمان سیا در عملیات یورش به یک آزمایشگاه مواد مخدر در ایالت چی‌ئوائوا (Chihuahua) برداشت، مقامات مکزیک، سِسار خائورِگی (César Jáuregui) دادستان کل پیشین این ایالت را به اتهام اجازه دادن به جاسوسان آمریکایی برای شرکت در این عملیات بدون کسب مجوز از دولت مکزیک، بازداشت کردند.

خیلبرتو لویا چاوز سرپرست دادستانی کل این ایالت، در پیامی ویدیویی اعلام کرد خائورگی به اتهام «اعمال غیرقانونی خدمات دولتی» و «تبانی مقامات دولتی» تحت بازجویی قرار دارد. لویا چاوز افزود که خائورگی باید در برابر قاضی دادگاه حاضر شود، اما به زمان دقیق آن اشاره نکرد.

این مقام قضایی تشریح کرد که این بازداشت پس از آن صورت گرفت که دادستانی کل به این جمع‌بندی رسید که در عملیات ماه آوریل (که طی آن مقامات ایالتی یک آزمایشگاه مخفی ساخت مواد مخدر را متلاشی کردند) تخلف اداری رخ داده است.

رسوایی حضور سیا زمانی فاش شد که در جریان عملیات ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین)، خودروی حامل نیروها دچار سانحه شد. خائورگی، دادستان وقت، کشته‌شدن دو پلیس مکزیک و دو مامور آمریکایی را تایید کرد؛ وی سعی کرده بود هویت واقعی آمریکایی‌ها را پنهان کند و آنها را تنها «مربیان و کارشناسان سفارت آمریکا» خواند.

چند روز بعد، سی‌ان‌ان و سایر رسانه‌ها فاش کردند که این دو آمریکایی صرفا کارکنان عادی سفارت نبودند، بلکه ماموران سازمان سیا بوده‌اند. این سازمان در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، عملیات مخفیانه ضد کارتل خود را در خاک مکزیک به‌طور چشمگیری گسترش داده است؛ از جمله ترور مظنونان عضویت در کارتل‌ها و پرواز پهپادها بر فراز خاک مکزیک.

لویا چاوز تاکید کرد که موضوع مورد پیگیری، خودِ عملیات ضد مواد مخدر نیست، بلکه حضور و مشارکت مقامات آمریکایی خارج از چارچوب قوانین مکزیک است.

وی گفت: «این اقدام به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های اداره تحقیقات ایالتی، دادستانی کل ایالت یا نیروهای مسلح در متلاشی کردن آن آزمایشگاه مخفی نیست، چرا که این عملیات بدون شک دستاوردی بسیار چشمگیر در نبرد با جنایات سازمان‌یافته به شمار می‌رود. آنچه مورد بازرسی و پیگرد قرار دارد، نحوه انجام این عملیات، عدم رعایت سلسله‌مراتب فرماندهی و نقض پروتکل‌های تعیین‌شده است.»

این مقام ایالتی افزود: «یک نتیجه و دستاورد خوب، قانون‌شکنی را توجیه نمی‌کند.»

حضور ماموران سیا در این عملیات، خشم دولت کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک را برانگیخت. دولت شینباوم، مقامات چی‌ئوائوا را به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قبلی و اجتناب از هماهنگی با همتایان فدرال خود (چنان که که قوانین مکزیک تصریح می‌کند) به شدت سرزنش و توبیخ کرد.

شینباوم از همان زمان بارها تاکید کرد که این موضوع باید به طور کامل پیگیری شود تا مشخص گردد آیا جرمی رخ داده است یا خیر.

وی در آن زمان اعلام کرد دفتر ریاست‌جمهوری اطلاعی نداشته که مقامات ایالتی چی‌ئوائوا و دولت آمریکا به طور مستقل در حال همکاری هستند.

شینباوم گفت: «روابط با طرف‌های خارجی در سطح دولت فدرال است، نه در سطح ایالت‌ها. آنها برای این‌گونه همکاری‌ها، حتی اگر بنا بر ضرورت در سطح یک ایالت انجام گیرد، طبق نص صریح قانون اساسی باید از دولت فدرال مجوز داشته باشند.»

وندی چاوز دادستان ویژه این پرونده، در نخستین گزارش خود (به تاریخ ۲۷ آوریل/ هفت اردیبهشت) اعلام کرد شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مدیر آژانس امنیت ایالتی چی‌ئوائوا (که خود در آن تصادف رانندگی جان باخت) «احتمالا همکاری غیررسمی» با ماموران آمریکایی داشته و مقام‌های مافوق‌ خود را در جریان حضور این افراد در عملیات نگذاشته است.

خائورگی در همان روز از سمت دادستانی کل استعفا داد و اعلام کرد که «مسئولیت سیاسی» تنش‌های ایجادشده را می‌پذیرد.

خائورگی تا پیش از بازداشت، به دنبال نامزدی از سوی حزب محافظه‌کار «اقدام ملی» برای شهرداری شهر چی‌ئوائوا بود.

برچسب ها: مکزیک ، سیا ، بازداشت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار