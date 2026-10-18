سید عمار حکیم: حشد الشعبی نیروی امنیتی رسمی زیر نظر فرمانده کل قوا است

رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن تاکید بر نقش حشد الشعبی در دستیابی به دستاوردهای امنیتی بر ضرورت تداوم عملیات پیش‌دستانه علیه بقایای تروریست‌ها تاکید کرد و گفت: حشد الشعبی یک نیروی امنیتی رسمی زیر نظر فرمانده کل قوای عراق است.

جوان آنلاین: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در دفتر خود در بغداد میزبان «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی عراق بود و در این دیدار دو طرف درباره اوضاع امنیتی عراق و شرایط کشور پس از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و بازپس گیری حاکمیت ملی گفتگو کردند.

حکیم با تاکید بر نقش حشد الشعبی در دستیابی به دستاوردهای امنیتی و حفظ آنها این سازمان را نهادی امنیتی و رسمی دانست که زیر نظر دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت تداوم عملیات پیش‌دستانه و هدف قرار دادن کانون‌های فعالیت گروه‌های تروریستی و جلوگیری از احیای توان آنها تاکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه خواستار ارسال پیام‌های اطمینان‌بخش میان مولفه‌های مختلف جامعه عراق شد و بر لزوم مقابله با چالش‌ها از طریق تقویت وحدت و انسجام داخلی تاکید کرد.