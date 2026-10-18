سید عمار حکیم: حشد الشعبی نیروی امنیتی رسمی زیر نظر فرمانده کل قوا است

جوان آنلاین: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در دفتر خود در بغداد میزبان «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی عراق بود و در این دیدار دو طرف درباره اوضاع امنیتی عراق و شرایط کشور پس از پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی و بازپس گیری حاکمیت ملی گفتگو کردند.
حکیم با تاکید بر نقش حشد الشعبی در دستیابی به دستاوردهای امنیتی و حفظ آنها این سازمان را نهادی امنیتی و رسمی دانست که زیر نظر دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق فعالیت میکند.
وی همچنین بر ضرورت تداوم عملیات پیشدستانه و هدف قرار دادن کانونهای فعالیت گروههای تروریستی و جلوگیری از احیای توان آنها تاکید کرد.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه خواستار ارسال پیامهای اطمینانبخش میان مولفههای مختلف جامعه عراق شد و بر لزوم مقابله با چالشها از طریق تقویت وحدت و انسجام داخلی تاکید کرد.