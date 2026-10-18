رومانی از سرنگونی دو پهپاد تهاجمی بر فراز دریای سیاه خبر داد

وزارت دفاع رومانی از رهگیری و سرنگونی دو پهپاد تهاجمی بر فراز دریای سیاه توسط جنگنده‌های اف-۱۶ خود خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت دفاع رومانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو جنگنده اف-۱۶ این کشور عضو ائتلاف نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، حین ماموریت‌های گشت هوایی، در عملیات رهگیری دو پهپاد شرکت داشتند و آنها را بر فراز دریای سیاه سرنگون کردند. پس از این بیانیه اعلام شد که اهداف مورد نظر از «پهپادهای تهاجمی جت متعلق به خانواده Geran» بوده اند.

رادو میروتا وزیر دفاع رومانی اعلام کرد که نخستین پهپاد حدود ساعت ۱۷:۵۹به وقت محلی وارد حریم هوایی این کشور شده و «ظرف دو دقیقه»، در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر «سولینا»، سرنگون شده است.

به گفته این مقام دولت بخارست، پهپاد دوم در همان منطقه و ساعت ۱۸:۰۵ به وقت محلی در ۲۰ کیلومتری شرق سولینا، هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

مطابق بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع رومانی، دو فروند جنگنده اف-۱۶ حین انجام ماموریت گشت هوایی، پس از برخاستن از پایگاه هوایی ۸۶ در «بورچا»، در نزدیکی شهر« فتشتی»، در عملیات رهگیری پهپادها شرکت داشتند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، جنگنده‌های یاد شده پس از شناسایی تعدادی هدف هوایی از سوی سامانه‌های نظارتی رادار، وارد عمل شدند.

اوانا تویو وزیر امور خارجه رومانی پس از این حادثه در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: دریای سیاه یک شریان دریایی حیاتی برای صادرات جهانی غلات، منابع انرژی و کالاهای صنعتی است و ثبات آن برای امنیت غذایی و انرژی بین‌المللی اهمیت بسیاری دارد.

وی سپس با بیان اینکه ناتو در نشست بعدی در مورد «دفاع و بازدارندگی» در دریای سیاه گفت‌وگو خواهد کرد، در ادامه نوشت: دریای سیاه دوباره امن خواهد شد.

یورونیوز یادآوری کرده است: رومانی به دلیل قرار گیری در جناح شرقی ناتو، به ویژه در برابر تهدیدات امنیتی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین آسیب‌پذیر است و در ماه‌های اخیر با افزایش حملات و حوادث مرتبط با پهپادهایی که گفته می‌شود به این درگیری مرتبط است، دست و پنجه نرم می‌کند.