یکی از رهبران برجسته جنبش مقاومت اسلامی «حماس» ضمن تجلیل از مقام شهید یحیی السنوار، تاکید کرد: تلاش‌های اشغالگران برای شکستن اراده مردم فلسطین، ترور رهبران و نابودی ساختار سازمانی و اجتماعی مقاومت، راه به جایی نخواهد برد و ناکام می‌ماند.

جوان آنلاین: «علی برکه»، از رهبران جنبش حماس، اظهار داشت: آرمان فلسطین عمیق‌تر از آن است که با شهادت یک رهبر به پایان برسد. گذشت دو سال از شهادت یحیی السنوار ملقب به ابوابراهیم، تجربه استثنایی رزمی و سیاسی مردی را به یاد می‌آورد که نامش با مرحله‌ای محوری در تاریخ آرمان فلسطین پیوند خورده است.

وی افزود: السنوار نبرد «طوفان الاقصی» را در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)،رهبری کرد و تا زمان شهادتش در درگیری مستقیم با نیروهای اشغالگر صهیونیستی در رفح در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴( ۲۴ مهر )، در خطوط مقدم مبارزه باقی ماند.

برکه خاطرنشان کرد: السنوار نمونه زنده‌ای از مفهوم رهبری و پشتیبانی میدانی را ارائه داد و تصمیم گرفت در کنار رزمندگان در خطوط مقدم بماند و این نشان دهنده تعهد فرمانده و رهبر به اصول پایداری و مقاومت در سخت‌ترین لحظات است.

وی تصریح کرد: تجربه سنوار، به عنوان یک شخصیت محوری برای درک ابعاد سیاسی و میدانی عملیات ۷ اکتبر و موضوع مطالعه و بحث در این خصوص خواهد بود.

برکه تاکید کرد: مبارزه برای احقاق حقوق ملی با رفتن رهبران پایان نمی‌یابد و مسئولیت ما در حمایت از مردم، حفظ وحدت و تلاش برای توقف تجاوزات دشمن و پایان دادن به اشغالگری آن است.

وی گفت: وفاداری به ابو ابراهیم و همه شهدای فلسطین و رهبرانی که در جریان «طوفان الاقصی» به شهادت رسیدند، در گرو حفظ حافظه ملی، تثبیت حقوق مردم فلسطین برای آزادی، حق بازگشت و استقلال و تداوم مسیر مقاومت تا اعاده همه حقوق، است.