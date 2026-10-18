۲۲ شناور طی ۱۳ روز در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت

جوان آنلاین:تاس اعلام کرد که در محاسبات صوریت گرفته این خبرگزاری این حملات از اول تا سیزدهم اکتبر (نهم تا ۲۱ مهر) صورت گرفته و بی سابقه بوده است.

بر اساس این گزارش تاس، برآوردها نشان می‌دهد که این رقم از مجموع حوادث رخ‌داده در کل ماه مارس ۲۰۲۶ — که پیش از این رکورددار بود — فراتر رفته است.

طبق داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی که به دست «تاس» رسیده است، در پی این حوادث، ۱۵ ملوان مجروح ، دو نفر مفقود و یک شناور غرق شدند.

بیشترین تعداد گزارش‌های حمله ، مربوط به ۱۱ اکتبر است که در این روز، شش شناور دچار آسیب شد.

در روزهای چهارم و ۱۳ اکتبر نیز در هر روز، سه گزارش مبنی بر بروز خسارت شناور در این تنگه ثبت شد.