معترضان در آلبانی برای پنجمین روز متوالی به اعتراضات خود ادامه داده و بر خواسته خود مبنی بر برکناری ادی راما از مقام نخست وزیری تاکید کردند.

جوان آنلاین: صدها معترض که برخی از آن‌ها صورت خود را پوشانده بودند ظهر شنبه در مقابل وزارت آموزش در تیرانا پایتخت آلبانی گرد هم آمدند و دامنه اعتراضات سپس به سراسر شهر کشیده شد.

معترضان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند تا از آن‌ها به عنوان مانعی برای جلوگیری از پیشروی پلیس استفاده کنند. نیروهای پلیس نیز با استفاده از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور جمعیت را به‌طور موقت متفرق کردند.

تیرانا از روز سه‌شنبه صحنه تظاهرات خشونت‌آمیزی بوده است که در آن هزاران معترض به دلیل وضعیت دانشگاه‌ها و شهریه‌های سنگین، خواستار کناره‌گیری ادی راما شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است دامنه اعتراضات از تیرانا فراتر رفته و شهرهای دیگری را نیز دربر گرفته است. خشم عمومی از طرح پروژه گردشگری «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سواحل آلبانی نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است؛ طرحی که مخالفان آن را نمادی از فساد و تشدید نابرابری اقتصادی می‌دانند.