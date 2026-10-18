اعتراضات در بلژیک به درگیری با پلیس کشیده شد

اعتراضات در بلژیک که تحت تاثیر تظاهرات در فرانسه شکل گرفته است، به درگیری با پلیس کشیده شد.

جوان آنلاین: گروه‌های دانشجویی بلژیکی گفته‌اند که به افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی که نگرانند دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر کند، اعتراض دارند.

تظاهرات‌کنندگان شنبه در مرکز بروکسل تجمع کردند و بسیاری از آنها ماسک زده بودند و شعارهای ضد فاشیستی سر دادند.

برخی از معترضان یک خودرو را واژگون کردند. یک شاهد عینی به رویترز گفت، پلیس از گاز اشک‌آور و خودروی آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد.

برنارد کوئینتین وزیر کشور بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «آنچه در بروکسل در حال وقوع است دیگر صرفا اعتراض نیست» و «از تمام ابزارهای لازم برای بازگرداندن نظم در مواجهه با آشوبگران استفاده خواهد شد».

همچنین اعتراضی در شهر لیژ در شرق بلژیک برگزار شد. در اوایل اکتبر نیز دانش‌آموزان با اشاره به افزایش هزینه‌های آموزش و مشکلات دسترسی به مواد درسی تظاهرات کردند.

تظاهرات بلژیک در حالی است که برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله پرتغال و فرانسه نیز شاهد اعتراضات بوده‌اند.

اعتراضات فرانسه از ماه گذشته در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس آغاز شد؛ مناطقی که از محروم‌ترین بخش‌های پایتخت فرانسه به شمار می‌روند.

نارضایتی اولیه دانش‌آموزان از غیبت معلمان و وضعیت نامناسب امکانات آموزشی، به‌تدریج گسترش یافت و به جنبشی سراسری علیه نابرابری، کاهش هزینه‌های عمومی و افت استانداردهای خدمات عمومی تبدیل شد.