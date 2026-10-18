رئیس‌جمهور گفت: در سفرهای خارجی و نشست‌هایی که با وزیران و رؤسای کشورهای مختلف داریم، آن‌ها در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، امروز (یکشنبه ۲۶ مهر۱۴۰۵) در سخنرانی مجازی خود در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۴۰ روزه، دانشمندان، دانش‌آموزان و سرلشکر نصیرزاده، وزیر شهید دفاع، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح در دفاع از کشور تجلیل کرد.

پزشکیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به پذیرش مسئولیت وزارت دفاع از سوی مهرداد اخلاقی کتابچی اظهار کرد: پیش از هر چیز، از برادر اخلاقی به دلیل پذیرفتن این مسئولیت قدردانی می‌کنم. نیروهای مسلح کشورمان در جریان دفاع از ایران، صحنه‌هایی از ایثار، فداکاری و توانمندی را به نمایش گذاشتند که موجب شگفتی جهانیان شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش توان دفاعی کشور در مقابله با تهدیدات خارجی، به دیدارها و گفت‌وگوهای خود با مقام‌های کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و نشست‌هایی که با وزیران و رؤسای کشورهای مختلف داریم، آن‌ها در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند.

وی با بیان اینکه عملکرد نیروهای مسلح در دفاع از کشور، بازتاب گسترده‌ای در منطقه داشته است، افزود: دفاعی که این عزیزان انجام دادند و توان ایستادگی‌ای که از خود نشان دادند، موجب تحیر کشورهای منطقه شده است. این دفاع، مایه سربلندی ما در جامعه جهانی بوده و کشورهای دنیا و منطقه در برابر این عزت و سربلندی متحیر هستند.

تأکید بر تخصص و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی دفاع، توانمندی‌های علمی و اقدامات وی در حوزه ساختار دفاعی کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: صلاحیت علمی و دانش ایشان در حوزه ساختار دفاعی و اقداماتی که در این زمینه انجام داده‌اند، بر کسی پوشیده نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش تلاش‌های متخصصان و دانشمندان دفاعی در ارتقای توان نظامی کشور، خاطرنشان کرد: تلاش‌های مهرداد اخلاقی کتابچی در کنار مجاهدت‌های شهدای بزرگواری همچون شهید تهرانی‌مقدم و شهید فخری‌زاده، موجب شده است توان دفاعی کشور به جایگاهی برسد که قدرت‌های خارجی، با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، به‌راحتی جرئت تجاوز به ایران را نداشته باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به سوابق طولانی مهرداد اخلاقی کتابچی در این وزارتخانه، اظهار کرد: سابقه ۴۲ ساله برادر عزیزمان در وزارت دفاع و طی کردن مراحل مختلف کارشناسی، علمی و مسئولیتی، از سطوح پایین تا جایگاه‌های بالای مدیریتی، از جمله دلایلی است که می‌توان بر اساس آن به تخصص و توانمندی ایشان اعتماد کرد.

نیاز کشور به متخصصان و نیروهای فداکار

وی با تأکید بر نیاز کشور به نیروهای متخصص و فداکار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به متخصصان و نیروهایی نیاز داریم که با تمام وجود برای کشور فداکاری کنند. برادرمان از جمله افرادی هستند که از سوی آمریکا تحریم شده و در فهرست ترور این کشور قرار دارند. امیدواریم با مراقبت از خود و حمایت مجموعه، بتوانند در سلامت به فعالیت ادامه دهند و برای کشور و گسترش قدرت دفاعی ایران تلاش کنند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های سرپرست وزارت دفاع، عملکرد وی در دوره مسئولیت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سردار ابن الرضا در این مدت با تمام وجود تلاش کردند و ما از عملکردشان رضایت داریم.

پزشکیان ادامه داد: اکنون نیز با عهد و پیمانی که با برادرمان، آقای اخلاقی، بسته‌اند، در همان مسیر و با همان توان و باور به فعالیت ادامه خواهند داد و ما همچنان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان استفاده خواهیم کرد.

وحدت و انسجام ملی؛ پشتوانه اصلی قدرت دفاعی کشور

وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تقویت هرچه بیشتر وحدت و انسجام ملی، تصریح کرد: امیدوارم خداوند این وحدت و انسجام را از بین نبرد و روزبه‌روز بر استحکام و گستردگی آن بیفزاید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه مردم در حفظ امنیت و تقویت قدرت دفاعی کشور، اظهار کرد: دفاع ما فقط موشک نیست؛ دفاع ما مردم و وحدت و انسجامی است که در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر وحدت و همراهی مردم بزرگوار که تاکنون با همدلی و همکاری خود توانسته‌اند دشمن را ناامید کنند، ادامه یابد، هیچ قدرتی نخواهد توانست به وحدت، انسجام و توان داخلی ما خدشه وارد کند.

پزشکیان در ادامه از مردم ایران قدردانی کرد و گفت: از همه مردم، چه آن‌هایی که در میدان‌ها حضور داشتند و افتخار آفریدند و چه کسانی که با وجود نارضایتی‌ها، برای ایران، سربلندی کشور و حفظ وحدت همراهی کردند و پایداری نشان دادند، سپاسگزارم.

ایران به دنبال تجاوز نیست؛ در برابر هر حمله‌ای ایستادگی می‌کند

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع برای تقویت توان دفاعی کشور، بر رویکرد دفاعی ایران تأکید کرد و گفت: ما در دو قرن گذشته کشوری متجاوز نبوده‌ایم، به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و قصد حمله به هیچ کشوری را نیز نداریم؛ اما در برابر هر حمله‌ای، با قدرت و جسارت تا پای جان ایستادگی و از کشور دفاع خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد دشمنان چشم طمع به خاک کشورمان داشته باشند؛ همان‌طور که خودمان نیز چشم طمعی به خاک کشورهای دیگر نداریم.

تأکید بر تأمین معیشت و مسکن نیروهای مسلح

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه تأمین معیشت و مسکن نیروهای مسلح، اظهار کرد: معیشت و مسکن این عزیزان از اولویت‌های برنامه‌های ایشان است. دولت نیز برای تأمین مسکن و معیشت نیروهای امنیتی، دفاعی، مسلح و نظامی اولویت قائل بوده و برنامه‌هایی در این زمینه داشته است تا به هر شکل ممکن کمک کند این عزیزان دغدغه‌ای از بابت معیشت و مسکن نداشته باشند.

وی با تأکید بر تداوم حمایت دولت از این برنامه‌ها افزود: در ادامه مسیر نیز با تمام وجود از برادر عزیزمان برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی و مسکنی نیروهای مسلح پشتیبانی خواهیم کرد. با وجود همه نواقص و نارسایی‌ها، حمایت از این روند را با قدرت ادامه خواهیم داد.

درخواست از مجلس برای اعلام همبستگی با نیروهای مسلح

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت مجلس از نیروهای مسلح، از نمایندگان خواست با رأی خود، پیام روشنی از همبستگی داخلی به جهان مخابره کنند.

پزشکیان تصریح کرد: امیدوارم مجلس با رأی خود به دنیا نشان دهد که دولت، مجلس و مردم در همدلی و پشتیبانی از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی کشور متحد هستند؛ نیروهایی که با تمام وجود برای ساخت و گسترش ساختار دفاعی کشور تلاش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دفاع از اجماع تخصصی و سازمانی برخوردار است، اظهار کرد: ایشان از نظر تخصصی سلسله‌مراتب را طی کرده‌اند و از نظر اجتماعی نیز در میان نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروهای امنیتی از حمایت برخوردارند و همه از ایشان دفاع و پشتیبانی کرده‌اند.

پزشکیان ابراز امیدواری کرد که با رأی قاطع مجلس، روند تقویت توان دفاعی کشور با پشتکار، اعتماد، قدرت و همدلی ادامه یابد.

تأکید بر تداوم خدمت به مردم و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها

رئیس‌جمهور از رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان مجلس قدردانی کرد و گفت: از خداوند بزرگ می‌خواهم ما را در خدمت به مردم عزیز شرمنده نکند. ما نیز در کنار رزمندگان و ملت عزیزمان، با تمام وجود و تا پای جان برای خدمت به مردم ایستاده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: به هیچ‌وجه در برابر زیاده‌خواهی‌ها و قلدری کشورهای متجاوز کوتاه نخواهیم آمد و با تکیه بر همدلی موجود، پایداری و مقاومت خود را تا پای جان ادامه خواهیم داد.