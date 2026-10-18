افشای نقشه محرمانه امارات و اسرائیل علیه عراق

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی بلندپایه عراقی از جزئیات نقشه خطرناک و محرمانه امارات با همکاری رژیم صهیونیستی علیه این کشور خبر داد. یک منبع امنیتی بلندپایه در گفتگو با المعلومه تاکید کرد که امارات نقشه بسیار خطرناک و محرمانه ای را برای به دست گرفتن کنترل بخش امنیت و نفت عراق به راه انداخته و طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات به صورت مستقیم بر این توطئه چینی از طریق حمایت مالی و اداره شبکه عملیاتی فرامرزی با هدف جذب مزدوران خارجی به نفع اتاق عملیات مشترک با رژیم صهیونیستی نظارت دارد.

بر اساس این گزارش، امارات با تزریق صدها میلیون دلار از برنامه آموزشی نظامی فشرده در پادگان های لیبی حمایت مالی می کند. این عملیات ها در پایگاه شماره ۱۷ نزدیک بنغازی و یک پایگاه سری در جنوب شرق این کشور نزدیک مرزهای مشترک با سودان انجام می شود.

منبع مذکور اضافه کرد: امارات به دنبال جذب مزدوران نظامی و افسران بازنشسته آمریکایی، آفریقایی، انگلیسی و کلمبیایی تحت پوشش مشاوران لجستیکی و کارشناسان مدیریت بحران است تا از طریق قرارداد با شرکت های امنیتی دبی وارد بخش انرژی عراق شوند.

وی گفت: این عناصر عملا وارد تأسیسات نفتی و میادین مهم انرژی عراق در بصره و بغداد شده اند آنها از سامانه های دیجیتالی پیشرفته و تجهیزات راداری به عنوان چشم های جاسوسی پنهان استفاده می کنند. از این سامانه ها برای جمع آوری اطلاعات، مسیر حرکت پهپادها و موشک ها و انتقال آنها به اتاق عملیات مشترک با رژیم صهیونیستی در استان دهوک استفاده می شود.