رژیم آل سعود ۵ شهروند سعودی را اعدام کرد

وزارت کشور عربستان از اعدام ۵ شهروند کشور به اتهام واهی حمایت از تروریسم خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که حکم اعدام ۵ شهروند اهل منطقه الشرقیه را به اتهام «تروریسم» اجرا کرده است. بر اساس آمارهای خبرگزاری فرانسه که بر مبنای داده‌های رسمی تنظیم شده است، با اجرای این حکم، شمار اعدام‌های انجام‌شده در سال جاری به ۱۸۸ مورد رسید.

وزارت کشور عربستان مدعی شد که ۵ فرد اعدام شده، مرتکب «جرم‌های تروریستی از جمله پیوستن به یک گروه تروریستی خارجی، تیراندازی مکرر به سوی نیروهای امنیتی، نگهداری سلاح و فراهم کردن حمایت مالی و پشتیبانی برای اجرای عملیات‌های تروریستی در داخل عربستان» شده بودند.

از ماه ژانویه تاکنون، عربستان ۱۵ مورد اعدام با اتهامات مربوط به «تروریسم» اجرا کرده است که بیشتر آن‌ها در منطقه شیعه نشین الشرقیه این کشور بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ۴۰ مورد اعدام در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است.

مقامات سعودی همواره ماهیت جرم افراد اعدام شده در این کشور را که عموماً در رابطه با جرم‌های مربوط به آزادی بیان به اعدام محکوم می‌شوند، مبهم نگه داشته و به بیان عبارت های کلی بدون ذکر تاریخ دقیق این جرم ها بسنده می کند.