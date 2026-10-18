میراث تاریخی لیموژ در آتش خشم مردم سوخت/ حضور گسترده معترضان و برخورد شدید پلیس

خیابان‌های فرانسه در پی گسترش اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری اجتماعی، صحنه درگیری معترضان با پلیس، حمله به خودرو‌های امنیتی و تخریب اموال عمومی شده است.

جوان آنلاین: اعتراضات گسترده در فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و مشکلات خدمات عمومی، در برخی شهرها به درگیری با نیروهای پلیس، غارت فروشگاه‌های لوکس و تخریب ساختمان‌های عمومی انجامیده است؛ در تازه‌ترین حادثه، ساختمان تاریخی شهرداری شهر لیموژ طعمه حریق شد و بخش‌های مهمی از آن، از جمله سقف و برج ناقوس، فروریخت.

ساختمان شهرداری لیموژ که در سال ۱۸۸۳ افتتاح شده است، شامگاه شنبه (۲۵ مهر) در جریان ناآرامی‌های این شهر دچار آتش‌سوزی شد. این ساختمان ۱۴۳ ساله از بناهای شاخص تاریخی لیموژ به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، گروهی از افراد نقاب‌دار ابتدا یک خودروی پلیس را در مقابل ساختمان به آتش کشیدند و سپس با شکستن شیشه‌ها وارد ساختمان شدند و آتش‌سوزی را آغاز کردند.

موریس بارات، نماینده دولت فرانسه در منطقه، اعلام کرد سقف ساختمان روی طبقات زیرین فروریخته و حدود دو سوم نمای خارجی بنا از بین رفته است. شهردار لیموژ نیز با اشاره به فروریختن برج ناقوس، از خسارت گسترده به این بنای تاریخی خبر داد.

مقام‌های محلی این حادثه را خسارتی سنگین به میراث تاریخی شهر توصیف کرده‌اند؛ حادثه‌ای که در پی تشدید تنش‌ها در جریان اعتراضات سراسری فرانسه رخ داده است.

غارت فروشگاه‌های لوکس در مارسی

همزمان با وقوع آتش‌سوزی در لیموژ، گزارش‌هایی نیز از غارت فروشگاه‌های برندهای لوکس در شهر مارسی منتشر شده است.

به گزارش شبکه آر تی، فروشگاه‌های متعلق به برندهای مشهور رولکس و لویی ویتون هدف غارت قرار گرفته‌اند. تصاویر منتشرشده از این حوادث، ویترین‌های شکسته و فروشگاه‌هایی را نشان می‌دهد که بخش زیادی از کالاهای آنها تخلیه شده است.

این حوادث در حالی رخ داده‌اند که اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه با مواردی از درگیری خیابانی، تخریب اموال عمومی و آتش‌سوزی همراه بوده است.

درگیری شدید معترضان با نیروهای امنیتی

همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در فرانسه، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از حمله شماری از معترضان به خودروهای پلیس در جریان درگیری‌های خیابانی حکایت دارد.

در ادامه اعتراضات اخیر در فرانسه که با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و مشکلات خدمات عمومی برگزار شده است، درگیری میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای پلیس در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است.

تصاویر منتشرشده از ناآرامی‌های شب گذشته، حمله معترضان به خودروهای پلیس را نشان می‌دهد؛ حوادثی که در ادامه تنش‌های خیابانی و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان رخ داده است.

این ناآرامی‌ها در شرایطی ادامه دارد که مقام‌های فرانسوی از بازداشت شماری از معترضان و زخمی شدن نیروهای پلیس خبر داده‌اند.

نیم میلیون فرانسوی به خیابان آمدند/۱۲۰۰ نفر بازداشت شدند

در همین حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گزارش داد که در جریان اعتراضات روز شنبه، یک‌هزار و ۲۰۰ نفر بازداشت و ۱۵۰ نیروی پلیس زخمی شدند.

وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری این کشور شرکت کردند که ۱۱۰ هزار نفر از آنها در پاریس، پایتخت فرانسه، حضور داشتند. وی همچنین از بازداشت ۴۰۰ نفر در اعتراضات پاریس خبر داد.

این آمارها در گزارش‌های منتشرشده به مقام‌های فرانسوی نسبت داده شده‌اند، اما به دلیل تفاوت ارقام بازداشت‌شدگان، تطبیق زمان اعلام هر آمار با گزارش‌های اصلی ضروری است.

ماکرون معترضان خشونت‌طلب را به پیگرد قضایی تهدید کرد

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌ها تأکید کرد که در جمهوری فرانسه جایی برای خشونت وجود ندارد و افرادی که به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های شهرداری حمله کرده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد.

به گزارش شبکه الجزیره، ماکرون همچنین گفت با افرادی که به گفته وی، نظم عمومی را برهم می‌زنند و مانع از بیان مطالبات معترضان مسالمت‌جو می‌شوند، مقابله خواهد شد.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که تخریب ساختمان‌های عمومی و حمله به فروشگاه‌ها به یکی از محورهای واکنش مقام‌های فرانسوی به اعتراضات تبدیل شده است.

حضور نمادین ابرقهرمان‌ها در خیابان‌های فرانسه

در کنار تصاویر درگیری‌ها و تخریب اموال، ویدئوهایی با رویکرد طنزآمیز نیز از اعتراضات فرانسه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته‌اند؛ ویدئوهایی که شخصیت‌های تاریخی و قهرمانان داستانی را به فضای ناآرام این کشور پیوند می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی تصاویر منتشرشده، ناپلئون بناپارت را در روایتی خیالی به تصویر می‌کشند که گویا باید برای نجات فرانسه وارد میدان شود.

در ویدئویی دیگر نیز شخصیت‌هایی مانند گوکو، پیکولو، مرد عنکبوتی و پاور رنجرز در قالب روایتی خیالی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این تصاویر با استفاده از شخصیت‌های شناخته‌شده فرهنگ عامه، به شکلی طنزآمیز وضعیت ناآرام فرانسه و چالش‌های پیش روی دولت این کشور را بازتاب می‌دهند.

حضور نمادین این شخصیت‌ها در فضای مجازی، وجه متفاوتی از بازتاب رسانه‌ای اعتراضات را نشان می‌دهد؛ اعتراضاتی که در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، در برخی مناطق با خشونت و تخریب همراه شده‌اند.

هزینه‌های زندگی و مشکلات خدمات عمومی در کانون اعتراضات

افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و مشکلات بخش آموزش از جمله محورهای اصلی اعتراضات اخیر در فرانسه عنوان شده‌اند. نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی نیز در گزارش‌های مربوط به این تجمع‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

اعتراضات روز شنبه (۲۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد و در برخی مناطق به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامید.

آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ و غارت فروشگاه‌های لوکس در مارسی، از جمله حوادثی است که در حاشیه این ناآرامی‌ها گزارش شده و بار دیگر موضوع حفاظت از اموال عمومی و میراث تاریخی را در کانون توجه قرار داده است.