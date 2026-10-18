جوان آنلاین: این نظریه‌پرداز برجسته درباره راهبرد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران اظهار کرد: اطرافیان رئیس‌جمهور آمریکا در ماه سپتامبر مدعی وارد آوردن خسارات خردکننده به اقتصاد ایران و در آستانه شکست بودن این کشور بودند و ادعا می‌کردند با اعزام نیروهای بیشتر، پس از انتخابات اوایل نوامبر ضربات سنگینی بر ایران وارد خواهند کرد. رسانه‌های حامی دولت مانند وال استریت ژورنال نیز این ادعاها را بازتاب دادند، اما در عمل مشخص شد که این سخنان تنها یک کارزار شعاری بوده؛ چراکه طی هفته گذشته به دلیل اقدامات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان و شرایط در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، روند خروج نفت از خلیج فارس به شکل چشمگیری کند شده است.

مرشایمر افزود: ادعای حضور سه ناو هواپیمابر در منطقه با ورود «یواس‌اس تدی روزولت» واقعیت ندارد؛ زیرا این ناو جایگزین «یواس‌اس جورج واشنگتن» می‌شود و ناو «جورج اچ. دابلیو. بوش» نیز خلیج فارس را به مقصد تایلند ترک کرده است. بنابراین تنها یک ناو در منطقه مستقر خواهد بود و واشنگتن برای اجرای تهاجم زمینی علیه خاک ایران به هیچ وجه نیروهای پیاده‌نظام کافی در اختیار ندارد.

وی تصریح کرد: ترامپ هفته گذشته از جلو انداختن بمباران هوایی پیش از انتخابات سخن گفت، اما جزئیات نشان داد طرح او صرفا یک کارزار سه‌روزه بوده است. مرشایمر خاطرنشان کرد واشنگتن در آغاز جنگ بین ۲۸ فوریه تا ۸ اوت یک کارزار بمباران ۴۰ روزه به راه انداخت و با وجود ذخایر تسلیحاتی بیشتر در آن مقطع به نتیجه‌ای نرسید؛ از این رو در یک حمله ۳ روزه نیز دستاوردی نخواهد داشت و به همین علت ترامپ از اجرای آن منصرف شد، چراکه واشنگتن از بعد نظامی و اقتصادی در بن‌بست کامل گیر کرده است.

زنجیره شکست‌های سیاست خارجی دونالد ترامپ

مرشایمر در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ پس از انتخابات کارزار ۳ روزه را آغاز خواهد کرد یا خیر، هشدار داد از سرگیری جنگ در شرایط فعلی، شکستی سنگین‌تر از عدم اقدام را در انتخابات متوجه جمهوری‌خواهان خواهد کرد. وی تاکید کرد دست ترامپ از گزینه‌ها خالی شده است و او هیچ راه‌حلی برای مدیریت تقابل با انصارالله، خروج پیروزمندانه از جنگ ایران و خاتمه دادن به جنگ اوکراین ندارد. وی یادآور شد: ترامپ در غزه نیز ناکام ماند، ساختار موسوم به شورای صلح او تمسخرآمیز بود و کارنامه سیاست خارجی او چیزی جز زنجیره‌ای از باخت‌ها و شکست‌های پیاپی به شمار نمی‌رود.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که انصارالله تا چه حد به عربستان سعودی ضربه وارد کرده و چرا ایالات متحده به کمک این متحد خود نمی‌آید، به تشریح وضعیت کنونی عربستان سعودی پرداخت. وی همچنین تصریح کرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با خطر سرنگونی و یک تهدید جدی داخلی روبه‌رو است و اکنون ریاض با تهدید انصارالله و بحران داخلی مواجه است که شرایطی به شدت خطرناک را برای بن‌سلمان و کارگزاران ارشد او ایجاد می‌کند.

بی‌اثر بودن «پیمان دفاعی مکه» و رد کمک اسرائیل از سوی ریاض

مرشایمر با طرح این پرسش که چه کسی به سعودی‌ها برای مقابله با این تهدیدها کمک خواهد کرد، یادآور شد که دونالد ترامپ از کمک به نبرد علیه انصارالله خودداری کرده است.

وی افزود: اگرچه «پیمان دفاعی مکه» در ۷ اوت میان پاکستان، ترکیه و عربستان به امضا رسید و در ۵ اکتبر اجرایی شد، اما کمک این کشورها بسیار ناچیز است. در حال حاضر ۸ هزار نیروی پاکستانی مستقر در عربستان تنها در حوزه پدافند هوایی و مشاوره فعال هستند و اسلام‌آباد و آنکارا صراحتا اعلام کرده‌اند نیروی زمینی اعزام نمی‌کنند و از نیروی هوایی خود برای مقاصد تهاجمی بهره نخواهند برد؛ از این رو سعودی‌ها کمک شایانی از ائتلاف مکه و آمریکا دریافت نمی‌کنند.

این تحلیلگر گفت: وضعیت به قدری برای ریاض دشوار شده که پیشنهاد کمک اسرائیل نیز با پاسخ منفی سعودی‌ها روبه‌رو شد و آن‌ها اکنون در نبرد با انصارالله، نگرانی از رویارویی مجدد با ایران و چالش‌های بزرگ داخلی عملا تنها مانده‌اند.

مرشایمر با انتقاد از رویکرد ریاض گفت سعودی‌ها تصور می‌کنند با افزایش سطح تنش می‌توانند انصارالله را شکست دهند، در حالی که در جنگ سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ با وجود حمایت‌های گسترده آمریکا ناکام ماندند. از تاریخ ۱۳ ژوئیه که فرودگاه صنعا هدف قرار گرفت، اوضاع از کنترل خارج شده است و در حالی که هیچ مدرکی دال بر پیروزی ریاض وجود ندارد و شواهد حاکی از برتری انصارالله است، سعودی‌ها بدون پشتوانه دست به تشدید تنش می‌زنند.

ترامپ می‌خواهد از مسئولیت جنگ با ایران بگریزد

مرشایمر ضمن رد ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره آتش‌بس زیرساختی میان روسیه و اوکراین، معتقد است تنها هدف ترامپ این است که از مسئولیت پیامدهای جنگ با ایران بگریزد.

او گفت: چند سوال درباره به‌اصطلاح توافق میان روسیه و ایالات متحده مطرح است؛ توافقی که به گفته دونالد ترامپ دارای دو بخش شامل آتش‌بس در حملات به تاسیسات انرژی و لغو جزئی تحریم‌ها برای خرید سوخت دیزل است، اما هیچ‌چیز مکتوبی در دست نیست و کرملین نیز آن را تایید نکرده است.

رد کامل توافق آتش‌بس تأسیسات انرژی

جان مرشایمر در ارزیابی این ادعا تاکید کرد که اساسا هیچ آتش‌بسی وجود ندارد. ترامپ مدعی برقراری آتش‌بس شده است، اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرده چیزی درباره آن نشنیده و قصد پایبندی به آن را نیز ندارد. از سوی دیگر، روس‌ها یکی از برگ‌های برنده کلیدی خود را توانایی نابودی تاسیسات انرژی اوکراین در طول زمستان می‌دانند و احمقانه خواهد بود اگر به چنین توافقی تن دهند؛ بنابراین هیچ‌یک از دو طرف علاقه‌ای به این آتش‌بس ادعایی ندارند.

بحران دیزل و نادیده گرفتن قوانین توسط ترامپ

این تحلیلگر برجسته در خصوص پرونده دیزل اشاره کرد که ترامپ بحران کمبود سوخت در اقتصاد جهانی را ناشی از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه می‌داند، در حالی که ریشه اصلی این معضل جنگ ایران است. ترامپ به دلیل اینکه خود این جنگ را آغاز کرده است، به دنبال سرزنش زلنسکی است تا مسئولیت این بحران را نپذیرد. همچنین ورود بیشتر دیزل روسیه به بازار، تاثیر معناداری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد گذاشت و بحران اصلی را حل نمی‌کند.

وی افزود که ولادیمیر پوتین نیازی به نجات اقتصادی از سوی ترامپ ندارد، چراکه اقتصاد روسیه بدون این معامله نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است. این استاد دانشگاه تصریح کرد که ترامپ حتی «قانون لیندسی گراهام» را که امضا کرده بود و لغو تحریم‌های مسکو را به مجوز کنگره مشروط می‌ساخت، به دلیل بی‌معنا بودن قانون برای منافع شخصی‌اش کاملا نادیده گرفته است.

دلایل تمایل مسکو به بقای زلنسکی در قدرت

مرشایمر در ادامه موضع ترامپ در قبال رئیس‌جمهور اوکراین را تحلیل کرد و گفت که هیچ مدرکی مبنی بر تلاش روسیه برای ترور یا برکناری زلنسکی وجود ندارد. روس‌ها ترجیح می‌دهند زلنسکی در قدرت باقی بماند، زیرا هدایت جنگ توسط او برای منافع اوکراین یک فاجعه تمام‌عیار بوده است. در مقابل، ترامپ از زلنسکی متنفر است و معتقد است حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند و شانس پیروزی جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای نابود می‌کند.

سرنوشت محتوم جنگ و ویرانی اوکراین

وی با اشاره به حمایت‌های پهپادی و اطلاعاتی غرب از کی‌یف برای حمله به روسیه خاطرنشان کرد که این اقدامات تنها به تشدید متقابل و کوبنده‌تر حملات مسکو منجر می‌شود. اوکراین به هیچ وجه توان برابری با قدرت تخریب روسیه را ندارد و این تقابل پایان خوشی برای کی‌یف به همراه نخواهد داشت.

مرشایمر در پایان تاکید کرد که غرب از آغاز درک نکرده که شکست دادن روسیه در این نبرد ناممکن است. مسکو این جنگ را یک تهدید وجودی می‌بیند و هر اقدامی را برای پیروزی نهایی به کار خواهد بست؛ بنابراین تداوم حملات اوکراین تنها سرنوشت این کشور را به ویرانی کامل گره می‌زند.