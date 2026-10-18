سندرز: صبر مردم آمریکا لبریز شده است

سناتور مستقل آمریکایی ضمن انتقاد از رویکرد و سیاست‌های جنگ‌طلبانه رئیس‌جمهور این کشور، گفت صبر مردم آمریکا لبریز شده و خواستار تغییرات اساسی هستند.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نتایج نظرسنجی جدید آسوشیتدپرس-نورک نشان داد که اکثر رای‌دهندگان خواهان تغییر اساسی در واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر هستند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که در مجموع ۸۰ درصد از رای‌دهندگان گفته‌اند که خواهان تحول کامل و تمام‌عیار یا تغییر اساسی در نحوه اداره کشور هستند.

سناتور سندرز ضمن اشاره به وضعیت وخیم اقتصاد ایالات متحده که ناشی از جنگ این کشور علیه ایران است، گفت: مردم آمریکا خواهان تغییر، تغییر واقعی و دستور کاری هستند که برای خانواده‌های کارگر کشورمان مفید باشد. صبر مردم آمریکا لبریز شده و دیگر تحمل ندارند. آنها دولتی می‌خواهند که به خانواده‌های کارگر خدمت کند، نه تنها به یک درصد جامعه! دموکرات‌ها باید به این خواسته‌ها عمل کنند.

او به درخواست‌های مردم آمریکا اشاره کرد و گفت: اجرای طرح بیمه درمانی همگانی، وضع مالیات سالانه ۵ درصدی بر ثروت میلیاردرها، برچیدن نظام فاسد تامین مالی کارزارهای انتخاباتی، افزایش حداقل دستمزد به دست‌کم ۲۰ دلار در ساعت، گسترش نظام تامین اجتماعی از طریق حذف سقف پرداخت حق بیمه، رایگان کردن شهریه در دانشگاه‌های دولتی و دانشکده‌های پزشکی و پرستاری، ارائه خدمات همگانی مراقبت از کودکان، ساخت ۷ میلیون خانه و آپارتمان با قیمت مناسب، توقف موقت توسعه مراکز داده‌ هوش مصنوعی و پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان و قطع حمایت ایالات متحده از کابینه افراطی اسرائیل.

سندرز حتی به دموکرات‌ها نیز هشدار داد و گفت: اگر حزب دموکرات تصور می‌کند که پس از به دست گرفتن کنترل کنگره، می‌تواند تنها به اصلاحات جزئی و سطحی رسیدگی کند، سخت در اشتباه است.