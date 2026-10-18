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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آیا زمان جدایی زلنسکی از ترامپ فرا رسیده است؟

ب نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که روابط دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، به شدت تیره و تار شده است.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که روابط دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به نقطه بحرانی نزدیک شده و ادامه جنگ لفظی میان دو طرف می‌تواند حمایت‌های حیاتی واشنگتن از کی‌یف را به خطر بیندازد؛ حمایتی که همچنان برای توان نظامی اوکراین در برابر روسیه اهمیت اساسی دارد.

به نوشته این روزنامه، در یک هفته پرتنش، ترامپ جنگ روسیه علیه اوکراین را عامل افزایش قیمت گازوئیل معرفی کرد، بخشی از تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه را به‌طور موقت کاهش داد و از برقراری آتش‌بس انرژی در جنگ اوکراین خبر داد؛ تصمیمی که به باور منتقدان، بیشتر به سود مسکو تمام می‌شود. او همچنین خواستار انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در اوکراین شد. سپس زلنسکی اعلام کرد به هیچ وجه و تحت هیچ‌گونه فشار یا تهدیدی از سوی آمریکا از سمت خود استعفا نخواهد داد.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از اختلال در دسترسی نظامیان اوکراینی به استارشیلد، شبکه ارتباطات ماهواره‌ای نظامی مرتبط با استارلینک، منتشر شد؛ سامانه‌ای که در ارتباطات میدان نبرد و عملیات پهپادی اوکراین نقش مهمی دارد. ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، نیز گفته است که محدودیت استفاده از این سامانه در اختیار ارتش آمریکا و در نهایت ترامپ قرار دارد.

زلنسکی پس از مدتی سکوت، آشکارا از رفتار ترامپ انتقاد کرد و گفت احساس می‌کند به اوکراین خیانت شده است؛ به‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا مواضعی نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اتخاذ کرده است.

زلنسکی همچنین اعلام کرد اوکراین حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیرد و در پاسخ به این پرسش که آیا کشورش در حال از دست دادن حمایت آمریکا است، گفت: بله. ترامپ نیز در واکنش، زلنسکی را شریک مناسبی برای تعامل ندانست.

رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ترامپ او را مقصر مشکلات داخلی و خارجی خود معرفی می‌کند، با لبخندی معنادار گفت: همان واکنش او پاسخ این پرسش است.

نیویورک‌تایمز هشدار داد که قطع کمک‌های نظامی آمریکا می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اوکراین داشته باشد. کی‌یف همچنان به اطلاعات نظامی آمریکا برای هشدار درباره حملات موشکی، موشک‌های رهگیر پاتریوت و قطعات یدکی جنگنده‌های اف-۱۶ نیاز دارد. نبود این حمایت‌ها می‌تواند توان دفاعی اوکراین را تضعیف کند و خطر حملات روسیه به شهرها و غیرنظامیان را افزایش دهد.

با این حال، افزایش تولید تسلیحات در داخل اوکراین و نقش کشورهای اروپایی تا حدی وابستگی کی‌یف به واشنگتن را کاهش داده است.

دو روز پیش نیز ترامپ، رئیس‌جمهور اوکراین را به فروش موشک‌هایی متهم کرد که اوکراین در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن دریافت کرده بود.

ترامپ همچنین اعلام کرد که زلنسکی تمایلی به حل‌وفصل مناقشه اوکراین ندارد. او اذعان کرد که تعامل با زلنسکی برای او دشوارتر از تعامل با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است.

او اشاره کرد که از طرفداران رهبر اوکراین نیست و افزود: «من چندان طرفدار زلنسکی نیستم. می‌دانید، او اوکراین را ویران کرده و اکنون نیز اقدامات غیرسازنده انجام می‌دهد.»

رئیس‌ دولت آمریکا بار دیگر عنوان کرد که اوکراین به برگزاری انتخابات نیاز دارد، زیرا زلنسکی این کشور را ویران کرده و میزان حمایت مردم اوکراین از وی مورد تردید است.

شب گذشته ولودیمیر زلنسکی، در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا در بروکسل، از رهبران کشورهای اروپایی درخواست کرد تا در سال ۲۰۲۷ دست‌کم ۷۰ میلیارد یورو کمک مالی مضاعف برای تأمین هزینه‌های دفاعی و خرید تسلیحات در اختیار کی‌یف قرار دهند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین کشورهای اروپایی را تهدید کرد که در صورت شکست اوکراین در برابر روسیه، ۲۰ میلیون مهاجر جدید به قاره اروپا پناه خواهند برد. وی همچنین تأکید کرد که وقوع بحران مهاجرتی در صورت شکست اوکراین امری بدیهی است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در اواسط اکتبر اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد در همین هفته منابع مالی مضاعفی را برای خرید پهپادها و موشک‌ها در اختیار اوکراین قرار دهد. وی با این حال، مبلغ دقیق کمک مالی جدید، منابع تأمین آن و زمان اختصاص این کمک‌ها را مشخص نکرد.

تحلیلگران معتقدند هفته‌های پیش رو، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، مشخص خواهد کرد که آیا اختلاف ترامپ و زلنسکی به گسستی جدی تبدیل می‌شود یا خیر.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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