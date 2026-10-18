جوان آنلاین: «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر، به ابعاد تازه‌ای از تحولات منطقه‌ای، روابط با ایران و پرونده‌های امنیتی خلیج فارس اشاره کرد.

ادعای تکذیب استفاده از پایگاه العدید علیه ایران

الانصاری در واکنش به گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های امنیتی پیرامون تحرکات نظامی در منطقه، ادعا کرد که پایگاه هوایی «العدید» هرگز برای اقدام یا حمله علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. وی همچنین مدعی شد که کشورهای حوزه خلیج فارس در عین ترجیح دادن دیپلماسی، از توان کامل برای دفاع از منافع خود برخوردارند.

بن‌بست در پیشنهاد تنگه هرمز به دلیل کارشکنی واشنگتن

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از اظهارات خود به ابتکار عمل ایران در خصوص امنیت تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: ایران پیشنهاد خود را درباره مدیریت تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل کرده بود، اما این پیشنهاد به دلیل پافشاری واشنگتن بر لزوم گنجاندن پرونده هسته‌ای و مطالبات فراتر، با چالش و بن‌بست مواجه شد.

وی افزود: هرگونه راهکار برای حل بحران‌های منطقه‌ای باید بر اساس اجماع منطقه‌ای باشد و تمرکز قطر در شرایط کنونی بر رفع موانع فنی و مدیریت متغیرهای میدانی برای پیشبرد دیپلماسی قرار دارد.

تأیید وجود ۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران در قطر

الانصاری همچنین با اشاره به پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تصریح کرد: ۶ میلیارد دلار از منابع مالی ایران بر اساس توافق کانال بشردوستانه در قطر نگهداری می‌شود و این مبلغ به عنوان یکی از ابزارهای تشویقی کلیدی در جریان مذاکرات و ایجاد اعتماد متقابل میان طرف‌های درگیر محسوب می‌شود.