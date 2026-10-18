گفتگوی نتانیاهو و جولانی به روایت رسانه اسرائیلی

جوان آنلاین:پایگاه شبکه تلویزیونی (‌ای ۲۴ نیوز) اسرائیل اعلام کرد: این تماس در جولای ۲۰۲۵ انجام شده بود و در آن آمده است:

نتانیاهو: می‌خواهم کوتاه و خلاصه بگویم، ظاهرا پیام واسطه‌ها به شکل صحیحی به دستت نرسیده است، نسل کشی بین دروزی‌ها در حال وقوع است، باید تا ساعت ۱۰ شب نیروهای شما از سویداء(در جنوب سوریه) عقب نشینی کنند.

جولانی: من امیدوار بودم که مذاکرات به شکل دیگری ادامه پیدا کند.

نتانیاهو: می‌خواهم که نیروها(عناصر جولانی) خارج شوند، در غیر این صورت، حملات شدت می‌یابد.

جولانی: ۴۸ ساعت برای تعامل با این مسئله زمان نیاز دارم

نتانیاهو: قابل پذیرش نیست، اولا نیروهایتان باید عقب نشینی کنند.