جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- چند روزی است که ترامپ از به‌کارگیری بمب‌های MOAB معروف به «مادر بمب‌ها» علیه تاسیسات هسته‌ای کشورمان سخن می‌گوید و هر از چندگاه توئیت می‌زند و مصاحبه می‌کند که قصد دارد تاسیسات هسته‌ای ایران و مخصوصاً تاسیسات «‌کوه کلنگ» را با این بمب‌ها ویران کند! ترامپ اگرچه به حماقت و بی‌شعوری شهره آفاق است، ولی با همه عقب‌ماندگی‌هایش باید درک کرده باشد که تاکنون به هیچ‌یک از اهدافی که در حمله به ایران اسلامی برشمرده بود، نه فقط نرسیده است، بلکه تقریباً همه رؤیاهای احمقانه‌اش با خروجی‌های معکوس روبه‌رو شده است. شکست سخت آمریکا در مقابل ایران اسلامی، شعار نیست، بلکه از یک‌سو، واقعیتی غیرقابل انکار است که تقریباً همه کارشناسان صاحب‌نام به آن اعتراف می‌کنند و از دیگرسو، برای ارزیابی پیروزی و یا شکست هریک از طرفین جنگ، فرمول شناخته‌شده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که مراجعه به این فرمول هم از شکست قطعی آمریکا حکایت می‌کند. بخوانید!

۲- بر پایه فرمول یادشده، اهدافی که طرف آغازکننده جنگ برشمرده و رسماً اعلام کرده بود را فهرست می‌کنند و چنانچه به اهداف اعلام‌شده دست یافته بود، پیروز جنگ و در غیر این ‌صورت، طرف شکست خورده تلقی می‌شود.حالا فقط به چند نمونه از اهداف رسماً اعلام شده آمریکا و نتیجه‌ای که با آن روبه‌رو شده است نگاهی بیندازید؛

الف: اعلام کرده بودند که نهایتاً ظرف دو هفته، کار ایران را تمام خواهند کرد ولی ۷ ماه از آغاز حمله دوم گذشته است و نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند!

ب: رسماً اعلام کرده بودند که در پی براندازی جمهوری اسلامی ایران هستند(!) اما، ایران به‌اعتراف کارشناسان برجسته و بلندآوازه دنیا و از جمله، مقامات و اندیشکده‌های آمریکایی و اروپایی نه فقط با اقتدار ایستاده است، بلکه به چهارمین قدرت بزرگ جهان نیز تبدیل شده است و به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب، قدرت اول دنیا، چرا که خدا با ماست و ما سپاهیان حضرت بقیهًْ‌الله‌الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) هستیم‌.

ج: گفته بودند -و بازهم رسماً و علناً- که بعد از حمله نظامی به ایران، مردم این کشور علیه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی دست به شورش می‌زنند(!) ولی آنچه شاهد آن هستیم تجمعات انبوه و چند ده میلیونی و سراسری ملت مبعوث در حمایت از اسلام و نظام و تاکید بر ضرورت مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. تجمعاتی که روز دویست و سی و دوم خود را طی می‌کند و همه مردم دنیا را به حیرتی آمیخته با تحسین واداشته است.

د: ترامپ با شعار «‌عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم... Make America Great Again‌» به میدان کارزار آمد ولی امروزه آمریکا به اعتراف مقامات ارشد جهانی به ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین دوران تاریخ خود رسیده است تا آنجا که به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال «ایران، آمریکا را به زانو درآورده است‌».

هـ : آمده بودند که گفتمان انقلاب را از میان بردارند. امروزه اما، آمریکا و رژیم صهیونیستی به منفورترین کشورها تبدیل شده‌اند. در مراسم رسمی، میادین ورزشی و... ترامپ را هو می‌کنند و نتانیاهو برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کند! و در همان حال مردم در اروپا و آمریکا به حمایت از ایران اسلامی دست به تظاهرات می‌زنند و پرچم ایران را برمی‌افرازند.

و: درپی راه‌اندازی جنگ اقتصادی بودند که اگرچه آسیب‌هایی به بار آوردند ولی امروزه گلوی تجاری آنها زیر گام‌های استوار رزمندگان اسلام در تنگه هرمز و باب‌المندب تحت فشاری خفه‌کننده قرار دارد. آمریکا و کشورهای اروپایی با بحران خطرناک سوخت و تولیدات کشاورزی روبه‌رو شده‌اند. پایگاه‌های آمریکا در منطقه با خاک یکسان شده‌اند و هزینه آسیب‌ها (بدون احتساب هزینه‌های کلان دیگر) به صدها میلیارد دلار رسیده است. همین دیروز نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد که اروپا بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو از جنگ آمریکا علیه ایران خسارت ‌دیده است.

ز: پیش از این نیز به نکته‌ای اشاره داشتیم و تکرار آن بی‌مناسبت نیست. حدیث مکرر است، اما ملال‌آور نیست. اواخر سال ۱۳۹۷، هفته‌نامه آمریکایی ویکلی استاندارد با اشاره به درگیری‌ها و تنش‌های میان ایران و آمریکا و ناتوانی بارها به اثبات رسیده آمریکا در مقابله با ایران، نتیجه گرفته بود که تمامی رؤسای جمهور آمریکا، از کارتر تا اوباما (رئیس جمهور وقت آمریکا) در یک نقطه با امام خمینی اشتراک نظر دارند(!) و آن این که «‌آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

۳- و اما، آزمایش اولیه مادر بمب‌ها، در سال ۲۰۰۳ انجام شد و «‌لئون پانه‌تا»، وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا، رسماً اعلام کرد که این بمب برای هدف قرار دادن تأسیسات غنی‌سازی در ایران طراحی شده است‌(!). حیوان بی‌شعور (بلا نسبت همه حیوانات‌) نمی‌دانست که چند سال بعد «‌مادر بمب‌های‌» آنها با «پدر موشک‌های‌» جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو می‌شود و ایران اسلامی هیچ حمله‌ای از سوی دشمنان خود را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. زیرساخت‌های آمریکا و حامیانش در منطقه و اروپا و حتی آمریکا از حمله پدر موشک‌های ایران در امان نخواهند بود. نظامیان آمریکایی در هر نقطه دنیا، خلبانانی که در حمله به ایران دست داشته و بسیاری از آنها شناسایی شده‌اند، تاسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای همپیمان آمریکا و... اهداف قانونی و شناسایی شده ما هستند. بمب‌های مادرتان را بفرستید تا موشک‌های ما پدرشان را درآورند... این گوی و این میدان‌...