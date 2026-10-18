عون: اسرائیل توافق با لبنان را زیرپا گذاشته است

جوان آنلاین: جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد اسرائیل به توافق چارچوبی که با میانجیگری آمریکا حاصل شده بود، پایبند نمانده است.

وی همچنین گفت هیئت نظامی لبنان سه‌شنبه آینده در نشست سه‌جانبه‌ای که در آمریکا برگزار می‌شود، حضور خواهد یافت.

رئیس‌جمهور لبنان در ادامه با اشاره به مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) تأکید کرد بیروت خواهان تمدید فعالیت این نیروها در هر قالبی است که ضامن حضور بین‌المللی در جنوب لبنان باشد.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان پنجشنبه گذشته (۲۳ مهرماه) در بیانیه ای اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور در گفت‌وگو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحولات جنوب لبنان و ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی رایزنی کرده است.

در این بیانیه آمده است: عون از روبیو خواست برای متوقف کردن حملات اسرائیل به لبنان فشار وارد کند و تل آویو را به پایبندی به توافق چارچوب سه جانبه ملزم سازد.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور لبنان در این گفت‌وگو بر ضرورت اجرای مفاد توافق چارچوب سه جانبه و توقف حملات در جنوب این کشور تأکید کرده است.

توافق سه جانبه لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام شد. این توافق با هدف پیشبرد مذاکرات، توقف درگیری‌ها، عقب‌نشینی تدریجی نظامیان صهیونیست از خاک لبنان و تقویت حاکمیت دولت لبنان مطرح شده است. با این حال، رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا کماکان به حملات ادامه می دهد.