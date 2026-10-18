فارن افرز گزارش داد؛ ایستادگی محور ایران و ۳ کشور دیگر مقابل آمریکا

نشریه فارن افرز با اشاره به شبکه متحد و یکپارچه میان روسیه، ایران، چین و کره شمالی به مقابله این محور با سیاست های آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: نشریه فارن افرز با انتشار مقاله ای گزارش داد، همکاری های روزافزون میان ایران، روسیه، چین و کره شمالی یک تهدید راهبردی مهم برای آمریکا به شمار می رود چرا که این همکاری ها از مرحله تبادل منافع مشترک به ایجاد شبکه یکپارچه حمایت های نظامی، فناورانه، اطلاعاتی و اقتصادی تبدیل شده که می تواند در برابر فشارهای آمریکا و غرب در میادین مختلف بایستد.

بر اساس این گزارش، حمایت های اطلاعاتی روسیه و چین از ایران در جنگ با آمریکا از طریق تصاویر ماهواره ای نشان داد که کشورهای مذکور می توانند بدون ورود مستقیم به جنگ بر روند آن تأثیر بگذارند.

همین روند در جنگ روسیه و اوکراین و کمک های کره شمالی به مسکو در کنار کمک های اقتصادی و فناورانه چین از طریق خرید نفت و ارسال تجهیزات صنعتی و الکترونیک قابل مشاهده است.

این همکاری از تبادلات دو جانبه مرتبط با جنگ اوکراین به یک شبکه یکپارچه برای تبادل تجارب و تکنولوژی از یک میدان جنگ به میدان دیگر تبدیل شده است. کره شمالی نیز از تجربه های روسیه در تولید و بهره برداری های نظامی استفاده می کند.

چهار کشور مذکور همچنین می توانند از طریق این شبکه پیامدهای تحریم ها و فشارهای نظامی آمریکا و غرب علیه خود را کاهش دهند. تلاش آمریکا برای بهبود روابط خود با روسیه یا کاهش شدت موضع گیری هایش علیه کره شمالی باعث نمی شود این شبکه از بین برود چرا که دلایل همکاری میان آنها بسیار عمیق تر است. در مقابل، آمریکا با وجود در اختیار داشتن منابع مالی و نظامی گسترده به دلیل سیاست های ترامپ با تضعیف جایگاه خود رو به رو است؛ تنش های مرتبط با تجارت سلاح با چین و تایوان، رابطه با کره جنوبی، فشارها بر اوکراین و تهدید شرکای قدیمی نمونه های این سیاست هستند.