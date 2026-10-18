کد خبر: 1385378
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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

میراث تاریخی شهر لیموژ فرانسه در آتش خشم مردم سوخت

ث ساختمان تاریخی شهرداری شهر لیموژ فرانسه در جریان اعتراضات مردمی به افزایش هزینه‌های زندگی، طعمه حریق شد و سقف و برج ناقوس آن فروریخت.

جوان آنلاین: ساختمان تاریخی شهرداری شهر لیموژ فرانسه در جریان اعتراض‌های سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی طعمه حریق شد و بخش‌های عمده‌ای از این بنای ۱۴۳ ساله، از جمله سقف و برج ناقوس آن فروریخت.

این آتش‌سوزی شامگاه شنبه (۲۵ مهر ۱۴۰۵) و پس از بروز درگیری و خشونت در حاشیه تظاهرات در شهر لیموژ رخ داد.

بر اساس گزارش‌ها، گروهی از افراد نقاب‌دار ابتدا یک خودروی پلیس را در مقابل ساختمان به آتش کشیدند، سپس شیشه‌های ساختمان را شکستند و وارد آن شدند و آتش‌سوزی را آغاز کردند.

موریس بارات، نماینده دولت فرانسه در منطقه اعلام کرد سقف ساختمان روی طبقات زیرین فروریخته و حدود دو سوم نمای خارجی بنا از بین رفته است. شهردار لیموژ نیز با اشاره به فروریختن برج ناقوس، از خسارت گسترده به این ساختمان تاریخی خبر داد.

ساختمان شهرداری لیموژ در سال ۱۸۸۳ افتتاح شده و از بناهای شاخص تاریخی این شهر به شمار می‌رود. مقام‌های محلی این حادثه را خسارتی سنگین به میراث تاریخی شهر توصیف کرده‌اند.

این آتش‌سوزی در جریان اعتراض‌های سراسری فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات خدمات عمومی رخ داد؛ تجمع‌هایی که در برخی شهرها به درگیری با نیروهای امنیتی، تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن ساختمان‌ها و خودروها انجامید.

مقام‌های فرانسوی ضمن محکوم کردن خشونت‌ها، اعلام کردند با عاملان حمله به ساختمان‌های عمومی برخورد قضایی خواهد شد.

اعتراض‌های ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در شهرهای مختلف فرانسه با حضور صدها هزار نفر برگزار شد. در کنار تجمع‌های مسالمت‌آمیز، در برخی مناطق درگیری‌هایی میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای امنیتی گزارش شد و شماری از ساختمان‌های عمومی و واحدهای تجاری آسیب دیدند.

برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات ، دولت فرانسه
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