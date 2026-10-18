برخی از معترضان فرانسوی در اقدامی ابتکاری برای به چالش کشیدن ناتوانی دولت این کشور در حل مشکلات، با پوشیدن لباس ابرقهرمان‌های داستانی در اعتراضات حضور پیدا کردند.

جوان آنلاین: همزمان با گسترش اعتراضات در این کشور و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در چندین شهر، تصاویر و ویدئوهایی با محوریت شخصیت‌های تاریخی و خیالی، از جمله ناپلئون بناپارت و ابرقهرمان‌های مشهور در فضای مجازی بازتاب یافته است.

فرانسه روز شنبه (۲۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶) شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و مشکلات بخش آموزش بود؛ تجمع‌هایی که در برخی شهرها به درگیری، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در جریان این ناآرامی‌ها، نیروهای پلیس و معترضان در پاریس و چند شهر دیگر با یکدیگر درگیر شدند و مواردی از آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی به ثبت رسید. بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر فرانسه از بازداشت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نیروی پلیس خبر داد.

در همین حال، ویدئوهایی با رویکرد طنزآمیز، فضای ناآرام فرانسه را با شخصیت‌های تاریخی و قهرمانان داستانی پیوند داده‌اند. در یکی از این ویدئوها، ناپلئون بناپارت به‌عنوان شخصیتی که گویا باید برای نجات فرانسه وارد میدان شود، به تصویر کشیده می‌شود.

در ویدئویی دیگر نیز شخصیت‌هایی همچون گوکو، پیکولو، مرد عنکبوتی و پاور رنجرز در قالب روایتی خیالی به یکدیگر می‌پیوندند؛ تصاویری که با استفاده از شخصیت‌های شناخته‌شده فرهنگ عامه، به وضعیت آشفته و درگیری‌های خیابانی فرانسه اشاره دارند.

اعتراضات اخیر در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و مشکلات نظام آموزشی به محورهای اصلی اعتراضات در این کشور تبدیل شده‌اند.