حادثه مبهم در پایگاه نظامی کانادا؛ چند تن کشته و زخمی شدند

جوان آنلاین: دیوید مک گینتی وزیر دفاع کانادا امروز یکشنبه اعلام کرد که در پی وقوع حادثه در داخل پایگاه نظامی آلبرتا تعدادی از افراد کشته و زخمی شدند.

وی همچنین به وقوع آتش سوزی در این پایگاه اشاره کرد.

وزیر دفاع کانادا به تعداد قربانیان این حادثه یا ماهیت آن اشاره ای نکرد و گفت: نیروهای پلیس در حال انجام تحقیقات هستند و این شرایط بسیار حساس است.

همچنین گزارش شده که آتش سوزی به راه افتاده در این پایگاه به دلیل شدت باد در حال گسترش است.

شهردار منطقه وینرایت در نزدیکی این پایگاه از ارائه کمک های لازم در این خصوص خبر داد. پایگاه وینرایت متعلق به نیروهای مسلح کانادا در 180 کیلومتری جنوب شرق ادمونتون یکی از فعال ترین پایگاه های نظامی این کشور به شمار می رود.