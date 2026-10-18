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تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
ورزش » ساير
کشتی قهرمانی امیدهای جهان؛

شاهکار آزادکاران در پنج وزن نخست؛ ۲ طلا و سه برنز

ق نمایندگان پنج وزن نخست کشتی آزاد کشورمان در پیکارهای قهرمانی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان موفق به کسب ۲ طلا و سه برنز شدند.

جوان آنلاین: دیدارهای رده‌بندی و فینال روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز یکشنبه در پنج وزن ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، ابراهیم خواری پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب داوینو از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، خواری به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله موکایدا از ژاپن را با نتیجه ۱۵ بر ۴ شکست داد و راهی رده‌بندی شد. خواری در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی کرم‌پور در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ بیک‌تمیروف از اتریش را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل باتوچینگگله از چین به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. کرم‌پور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد نوردولت سیلبکوف از قزاقستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۲ و ضربه فنی مقابل جیدن جیمز از آمریکا شکست خورد و راهی رده‌بندی شد. کرم‌پور در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر یون مارکو از مولداوی را شکست داد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل یاگان از ترکیه مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در فینال، افشار به گروه بازنده‌ها بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر دی لئون ترو از مکزیک را شکست داد. افشار در ادامه با نتیجه ۵ بر ۲ یپریمیان از ارمنستان را از پیش روی برداشت و به رده‌بندی راه پیدا کرد. وی در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۶ بر صفر میهال‌چان از مولداوی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از جمهوری آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

برچسب ها: کشتی ، کشتی‌ ، کشتی آزاد
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