انسداد ۱۵ ساعته جاده چالوس در روز دوشنبه

پلیس راه راهور فراجا از توقف موقت تردد در محور چالوس از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ روز ۲۷ مهرماه خبر داد و از مسافران شمال کشور خواست در این بازه زمانی از مسیر‌های جایگزین برای سفر استفاده کنند.

جوان آنلاین: پلیس راه راهور فراجا از توقف موقت تردد در محور چالوس از ساعت ۶ صبح تا ۲۱ روز ۲۷ مهرماه خبر داد و از مسافران شمال کشور خواست در این بازه زمانی از مسیر‌های جایگزین برای سفر خود استفاده کنند.

تردد در جاده چالوس روز ۲۷ مهرماه به‌منظور عبور احشام به‌صورت موقت متوقف می‌شود.

بر اساس اعلام رئیس پلیس راه راهور فراجا، این محدودیت از ساعت ۶ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت.

رانندگانی که قصد عزیمت به مناطق شمالی کشور را در ساعات اعلام‌شده دارند، می‌توانند برای ادامه سفر از محور‌های هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

به مسافران توصیه می‌شود با توجه به این محدودیت زمانی، مسیر سفر خود را از پیش برنامه‌ریزی کنند.