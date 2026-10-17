معترضان نزدیک کاخ الیزه تحصن کردند؛ سرکوب خشن مردم فرانسه توسط پلیس

المیادین در گزارشی خبر داد: اعتراضات و تحصن‌هایی نزدیک کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه در جریان است و میدان جمهوری در پاریس شاهد سرکوب خشن مردم توسط پلیس این کشور است.

جوان آنلاین: شبکه المیادین در پاریس پایتخت فرانسه امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد: میدان جمهوری (پلاس دو لا رپوبلیک) در پایتخت این کشور هم اکنون به دلیل وقوع درگیری‌ها میان مردم معترض و نیرو‌های پلیس، در هاله‌ای از دود تیره فرو رفته است.

به گزارش مهر، خبرنگار المیادین در پاریس ادامه داد: اعتراضات و تحصن‌هایی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری در پایتخت فرانسه در جریان است.

وی سپس افزود: اعتراضات در میدان جمهوری در پایتخت فرانسه، نزدیک به ۷ ساعت است که ادامه دارد. پلیس فرانسه حدود ۱۶۰ نفر از معترضان را بازداشت کرده است. ده‌ها نفر بر اثر شلیک گاز اشک‌آور توسط پلیس فرانسه، دچار خفگی و بیهوشی شده‌اند.

المیادین خاطرنشان کرد: پلیس به خیابانی در نزدیکی میدان جمهوری یورش برده و با استفاده از گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده است.

این در حالیست که در جریان ادامه اعتراضات و ناآرامی‌های فرانسه، معترضان در مارسی پیشتر به شهرداری این شهر حمله ور شده و با شکاندن درب آن وارد ساختمان شدند. معترضان خشمگین با استفاده از موانع امنیتی که از خیابان برداشته بودند، به در کوبیدند. آنها موفق شدند وارد ساختمان شهرداری شوند.

شبکه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی هم پیشتر گزارش داد که دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور، هم‌زمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه، طعمه حریق شد.

فرانسه حدود یک ماه است که با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست؛ ناآرامی‌هایی که پس از اعتراض گروهی از دانش‌آموزان در حومه پاریس به شرایط نامناسب مراکز آموزشی آغاز شد.

همچنین راهپیمایی روز شنبه در پاریس به دلیل درگیری معترضان با پلیس و بازداشت چند نفر با تأخیر برگزار شد.

پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهر‌های این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زرد‌ها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیرو‌های پلیس نیز گزارش شد.