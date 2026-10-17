حیف موشک! این اولین چیزی است که دیروز وقتی بار اول خبر آمد که نفتکشی در نزدیکی سواحل عربستان با آر‌پی‌جی از روی یک قایق ناشناس هدف قرار گرفته است، به ذهن رسید. وقتی خبر دوم آمد، معلوم شد که واقعاً حیف موشک و پهپاد که خرج خیانت اعراب به امنیت منطقه شود. قطعاً این سلاحی نیست که در روز‌های گذشته فرماندهان سپاه از آن به عنوان «سلاح جدید در جنگ جدید» یاد کردند ولی به‌واقع یک سلاح جدید کاربردی است که می‌تواند نشان دهد چرا تحلیلگران دنیا مکرراً از اصطلاح «انبوه دقیق» برای شیوه‌ی جنگیدن ایران با پهپاد‌های انبوه ولی دقیق که جنگ‌های آینده را راهبری می‌کند، استفاده کردند. البته ایران این آر‌پی‌جی زن‌ها را به‌عهده نگرفته است ولی نیروی دریایی سپاه دیروز در چند نوبت سرنوشت برخی نفتکش‌های عبوری آتش‌گرفته را حاصل جنگ‌افروزی امریکا نامید و از جمله ابلاغ کرد: «تنگه‌هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه‌هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست امریکاست». دیروز عراقچی نیز در کنفرانس اسلامی در بغداد کشور‌های اسلامی و به‌ویژه شیوخ منطقه را به وظایفی که در قبال ایستادن مقابل امریکا و تأمین امنیت منطقه به دست خود کشور‌های منطقه دارند، آگاه کرد: «معتقدیم سرزمین، حریم هوایی و زیرساخت‌های هر کشور منطقه باید فقط در خدمت امنیت منطقه‌ای به‌کار رود و هرگز به سکوی آغاز حمله علیه همسایه تبدیل نشود. یا امنیت منطقه را با هم می‌سازیم، یا ناامنی را باهم تحمل خواهیم کرد»! خبر‌های دیروز جنگ علاوه‌بر زیر‌ضرب‌بودن سعودی‌ها و شیوخ در دو تنگه‌ی استراتژیک جهان، به برخی گمانه‌زنی‌ها نیز کشیده شد و برای همین سرپرست وزارت دفاع هشدار داد «این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما [امریکایی‌ها]را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!» شاید قربان‌گویی امریکایی‌ها اشاره‌ای بود به حرف چندی پیش ترامپ که گفت «اگر سال گذشته با بمب‌افکن‌های B۲ حمله نمی‌کردیم، آنها [ایرانی‌ها]اکنون سلاح هسته‌ای داشتند و من مجبور بودم با آنها تماس بگیرم و بگویم سلام قربان!» حالا سلاح هسته‌ای بماند در ابهام. فعلاً با همین نوستالژی آر‌پی‌جی نشان داده شده است که باید مقابل تمدنی که جنگیدن را خوب بلد است، بله‌قربان‌گو باشید!

جوان آنلاین: حیف موشک! این نخستین چیزی است که دیروز وقتی بار اول خبر آمد که نفتکشی در نزدیکی سواحل عربستان با آر‌پی‌جی از روی یک قایق ناشناس هدف قرار گرفته است، به ذهن رسید. وقتی خبر دوم آمد، معلوم شد که واقعاً حیف موشک و پهپاد که خرج خیانت اعراب به امنیت منطقه شود. قطعاً این سلاحی نیست که در روز‌های گذشته فرماندهان سپاه از آن به عنوان «سلاح جدید در جنگ جدید» یاد کردند ولی به‌واقع یک سلاح جدید کاربردی است که می‌تواند نشان دهد چرا تحلیلگران دنیا مکرراً از اصطلاح «انبوه دقیق» برای شیوه جنگیدن ایران با پهپاد‌های انبوه، ولی دقیق، که جنگ‌های آینده را راهبری می‌کند، استفاده کردند. البته ایران این آر‌پی‌جی‌زن‌ها را به‌عهده نگرفته است ولی نیروی دریایی سپاه دیروز در چند نوبت سرنوشت برخی نفتکش‌های عبوری آتش‌گرفته را حاصل جنگ‌افروزی امریکا نامید و از جمله ابلاغ کرد: «تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست امریکاست». دیروز عراقچی نیز در کنفرانس اسلامی در بغداد کشور‌های اسلامی و، به‌ویژه، شیوخ منطقه را به وظایفی که در قبال ایستادن مقابل امریکا و تأمین امنیت منطقه به دست خود کشور‌های منطقه دارند، آگاه کرد: «معتقدیم سرزمین، حریم هوایی و زیرساخت‌های هر کشور منطقه باید فقط در خدمت امنیت منطقه‌ای به‌کار رود و هرگز به سکوی آغاز حمله علیه همسایه تبدیل نشود. یا امنیت منطقه را با هم می‌سازیم، یا ناامنی را با هم تحمل خواهیم کرد»! خبر‌های دیروز جنگ علاوه بر زیر‌ضرب‌بودن سعودی‌ها و شیوخ در دو تنگه استراتژیک جهان، به برخی گمانه‌زنی‌ها نیز کشیده شد و برای همین سرپرست وزارت دفاع هشدار داد «این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما [امریکایی‌ها]را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان!» شاید قربان‌گویی امریکایی‌ها اشاره‌ای بود به حرف چندی پیش ترامپ که گفت «اگر سال گذشته با بمب‌افکن‌های B- ۲ حمله نمی‌کردیم، آنها [ایرانی‌ها]اکنون سلاح هسته‌ای داشتند و من مجبور بودم با آنها تماس بگیرم و بگویم سلام قربان!» حالا سلاح هسته‌ای بماند در ابهام. فعلاً با همین نوستالژی آر‌پی‌جی نشان داده شده است که باید مقابل تمدنی که جنگیدن را خوب بلد است، بله‌قربان‌گو باشید!



با گذشت هشت ماه از آغاز جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در حالی که دونالد ترامپ در روز‌های نخست از فروپاشی نظام و تسلیم بی‌قیدوشرط ایران در مدتی کوتاه سخن می‌گفت، تحولات میدانی و تداوم تقابل در خلیج فارس و تنگه هرمز، تصویری متفاوت از محاسبات اولیه واشینگتن ترسیم می‌کند. اکنون، در شرایطی که مقام‌های ایرانی از تداوم کنترل بر تنگه هرمز و ناتوانی امریکا در تأمین امنیت شناور‌های متخلف سخن می‌گویند، حوادثی نظیر انفجار و آتش‌سوزی یک ابرنفتکش حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام پس از ورود به مسیر غیرمجاز، و گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن شناور‌های دیگری که به هشدار‌های نیرو‌های مسلح ایران بی‌اعتنایی کرده‌اند، به نماد‌هایی از تداوم چالش‌های میدانی امریکا تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، تهدید ترامپ به استفاده از «مادر بمب‌ها» و تشدید فضاسازی رسانه‌ای واشینگتن را می‌توان تلاشی برای اثرگذاری بر افکار عمومی، بازار انرژی و محاسبات طرف ایرانی ارزیابی کرد؛ تلاشی که در برابر تأکید تهران بر توان موشکی و حفظ موضع خود در تنگه هرمز، با این پرسش روبه‌روست که آیا نمایش قدرت و جنگ روانی می‌تواند معادلاتی را تغییر دهد که به گفته مقام‌های ایرانی، اکنون بیش از هر چیز تحت تأثیر واقعیت‌های میدان قرار دارد؟

سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع، روز شنبه در پیامی با بیان اینکه «عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند»، تأکید کرد که این قدرت موشکی ایران است که معادلات را تغییر داده است. وی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد امریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان. این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام قربان.»

ارتش انگشت به ماشه آماده است

معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات گفت: ملت متحد ایران پاسخگوی زیاده‌خواهی‌های دشمن خواهد بود و ارتش هم با تجهیزات به‌روز، انگشت به ماشه آماده پاسخ به هر تهدیدی است.

امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» با اشاره به تهدید دشمن علیه ایران مبنی بر به‌کارگیری «مادر بمب‌ها» در جنگ با ایران، اظهار داشت: پدر و مادر بمب‌ها، ملت ایران هستند و مردم پاسخ زیاده‌خواهی‌های دشمن را خواهند داد. بنابراین، هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اجرایی ارتش افزود: این اظهارات بخشی از ابزار‌های تبلیغاتی دشمن برای ایجاد ارعاب و وادارکردن ملت ایران به عقب‌نشینی از مواضع خود است؛ اما مردم ایران با قدرت و استحکام به مسیر خود ادامه می‌دهند. وی با بیان اینکه ملت ایران می‌تواند تأثیری فراتر از محاسبات دشمن بر افکار و راهبرد‌های آن بگذارد، تصریح کرد: مردم در حال زندگی هستند و همان‌طور که مشاهده می‌شود، روند توسعه کشور نیز ادامه دارد. امیر سرتیپ شیخ با تأکید بر اینکه دشمن باید بداند در برابر یک ملت متحد و مستحکم قرار گرفته است، گفت: دشمن در مقابل چنین ملتی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند، چراکه تمدن با بمب منفجر نمی‌شود. معاون اجرایی ارتش با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی، تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، آمادگی ارتش و سایر نیرو‌های مسلح برای پاسخ به تهدیدات است که در این زمینه، آمادگی‌های لازم ایجاد شده و امروز ارتش انگشت به ماشه آماده است تا به هر تهدیدی پاسخ دهد.

«پدر موشک‌ها» را به میدان می‌آوریم

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ درباره استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز تغییر نخواهد کرد و ایران با اقتدار از این موضع دفاع خواهد کرد.

بروجردی در گفت‌و‌گو با خانه ملت اظهار کرد: «ابتدا باید تأکید کنم که سیاست ما درباره تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد؛ با اقتدار تنگه را حفظ خواهیم کرد و گلوی ترامپ را فشار خواهیم داد؛ آن هم در پاسخ به ده‌ها سال تحریم علیه ملت مظلوم ایران.» وی تصریح کرد: «دوم اینکه اگر آنها بخواهند از "مادر بمب‌ها" استفاده کنند، ما از "پدر موشک‌ها" استفاده خواهیم کرد و موشک‌هایی را به کار خواهیم گرفت که با آنها خواهند دید ورود به خطوط قرمز ایران چه بهایی برایشان خواهد داشت.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با توصیه به ترامپ برای فاصله گرفتن از بی‌خردی و بی‌تدبیری، خاطرنشان کرد: «توصیه می‌کنیم ترامپ این ملت بزرگ را که بار‌ها آن را آزموده است، تهدید نکند، چراکه چنین اقداماتی قطعاً به ضرر ترامپ و همه کسانی تمام خواهد شد که به او کمک کرده‌اند یا همچنان کمک می‌کنند.»

آتش فریب ترامپ به جان ابرنفتکش‌های متخلف

در همین حال، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک فروند سوپرنفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مین دچار حادثه شد و انفجار و آتش‌سوزی شدیدی در آن رخ داد.

بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش با خاموش کردن همه سامانه‌های موقعیت‌یاب و راداری، تلاش کرد با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند. نیروی دریایی سپاه در پیام دیگری تأکید کرد: «تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست امریکاست.» ساعاتی پس از این خبر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دومین سوپرنفتکش متخلف با برخورد به مین دریایی در آتش مهیبی شعله‌ور شد. این سوپرنفتکش نیز بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام داشت که با فریب ارتش متجاوز امریکایی با خاموش نمودن تمامی سامانه‌های موقعیت‌یاب و راداری، تلاش کرد از مسیر غیرقانونی عبور کند که پس از برخورد با مین، منجر به انفجار مهیبی در موتورخانه شناور شد و کشتی متخلف در جای خود متوقف گردید.

تأکید مجلس بر کنترل ایران بر تنگه هرمز

بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو هیئت رئیسه این کمیسیون، نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، گفت این تحولات بار دیگر حاکمیت و اعمال کنترل جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه راهبردی را به نمایش گذاشته است. وی با اشاره به حادثه ابرنفتکش خارجی و توقف آن در تنگه هرمز، اظهار کرد: «برخورد یک فروند ابرنفتکش خارجی با مین دریایی و توقف آن در تنگه هرمز، مصداق بارزی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران ابداً هیچ‌گونه تخلف و عبور غیرمجازی را در این منطقه نمی‌پذیرد.»

سعیدی با اشاره به مواضع پیشین مسئولان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که هرگونه عبور و مرور از تنگه هرمز باید با هماهنگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شود و در غیر این صورت، شناور‌های متخلف دچار آسیب خواهند شد. وی در ادامه گفت: «نمونه بارز این هشدارها، انهدام یک فروند شناور کانتینربر در روز‌های گذشته است که به هشدار‌های نیرو‌های مسلح توجه نکرد.» این عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ادعا‌های مقامات امریکایی خاطرنشان کرد: «شناور‌ها نباید به وعده‌های دروغین امریکا اعتماد کنند. خود امریکایی‌ها اصلاً جرئت نزدیک شدن به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را ندارند و ناو‌های آنها در فاصله ۵۰۰ کیلومتری منطقه قرار گرفته‌اند.» وی افزود: «آن‌ها به سایر شناور‌ها وعده می‌دهند که امنیت‌شان را برقرار می‌کنند، در حالی که آمار و مستندات دقیق ترددها، مجوز‌های صادرشده و همچنین تصاویر و فیلم‌های لحظه اصابت به نفتکش‌های متخلف، تماماً در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.» سعیدی با تأکید بر ضرورت ارائه مستندات از سوی طرف امریکایی گفت: «اگر امریکایی‌ها آماری یا تصاویری در دست دارند، به افکار عمومی دنیا ارائه دهند. واقعیت غیرقابل انکار این است که تنگه هرمز کاملاً در اختیار و تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است و اظهارات مقامات امریکایی از جمله ترامپ در این خصوص، دروغی بیش نیست.»

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه، به تحولات تنگه باب‌المندب و اظهارات اخیر درباره کمک‌های احتمالی به عربستان سعودی اشاره کرد و هشدار داد: «اگر امریکا بخواهد در آن منطقه نیز اقدامی انجام دهد، چالش‌ها را چندین برابر کرده و قطعاً بستن این تنگه تأثیر مستقیم و عمیقی بر بازار انرژی دنیا خواهد گذاشت.»

شلیک به شناور با آرپی‌جی در سواحل عربستان

در میانه این اخبار، اما خبر شلیک به یک نفتکش در آب‌های عربستان خبرساز شد. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شمال شرق شهر الجبیل عربستان سعودی خبر داد. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) در بیانیه‌ای مدعی شد که گزارشی از وقوع حادثه‌ای در فاصله ۶۸ مایل دریایی در شمال شرق الجبیل عربستان سعودی دریافت کرده است که بر اساس آن، یک نفتکش هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است. بر اساس گزارش ناخدای نفتکش، این شناور هدف حمله با آرپی‌جی (RPG) از سوی یک قایق کوچک قرار گرفته که در پی آن، بخش عقب کشتی در سمت چپ بدنه آسیب دیده است.