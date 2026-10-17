کد خبر: 1385355
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
سیاست » اخبار کلی
عبداللهی در دیدار با وزیر پیشنهادی دفاع تأکید کرد

ارتقای توان بازدارندگی با توان بومی

1 مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، دیدار و درباره الزامات تقویت توان دفاعی کشور، توسعه صنعت دفاعی و ارتقای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح گفت‌و‌گو کرد

جوان آنلاین: مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، دیدار و درباره الزامات تقویت توان دفاعی کشور، توسعه صنعت دفاعی و ارتقای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح گفت‌و‌گو کرد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سرلشکر عبداللهی در این دیدار با اشاره به اهمیت و حساسیت مأموریت‌های وزارت دفاع در تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح، تجربه مدیریتی و سوابق تخصصی مهندس اخلاقی را متناسب با شرایط و اقتضائات کنونی ارزیابی کرد و انتخاب وی را با توجه به مأموریت‌های این وزارتخانه و تجارب مرتبط با صنعت دفاعی، انتخابی شایسته دانست. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و توان متخصصان داخلی، توسعه فناوری‌های راهبردی، تداوم تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی را از الزامات ارتقای توان دفاعی کشور برشمرد. وی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح تأکید کرد. سرلشکر عبداللهی با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت دفاع در حفظ و ارتقای آمادگی نیرو‌های مسلح، هماهنگی میان نیاز‌های عملیاتی و ظرفیت‌های صنعتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: تحقق اهداف دفاعی کشور مستلزم مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی داخلی است. مهندس اخلاقی کتابچی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تداوم پشتیبانی مؤثر از نیرو‌های مسلح، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تولید تجهیزات دفاعی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه، تقویت پشتیبانی معیشتی از کارکنان نیرو‌های مسلح را از محور‌های مورد توجه وزارت دفاع دانست. وی همچنین توسعه همکاری میان بخش‌های صنعتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تأمین نیاز‌های دفاعی کشور و ارتقای توانمندی‌های بومی حائز اهمیت دانست.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروهای مسلح ، سرلشکر عبداللهی ، ایران
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